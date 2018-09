Uribe propone "intervención legal" de Venezuela previa a visita de canciller a EEUU

5 sept. 2018 - El canciller de Colombia, Carlos Trujillo, viajó a EEUU para abordar con representantes de ese país la situación política y social de Venezuela que ha derivado en un alta inmigración, justo después de que el senador Álvaro Uribe pidiera la "intervención legal" del país caribeño.



"Quería dejar en claro en nombre de esta bancada (Centro Democrático) que para nosotros, ante estas circunstancias, el principio de la no intervención es una excusa inaceptable, porque hoy prevalecen las obligaciones de todos frente a todos, de acuerdo con la Carta Democrática y con las Naciones Unidas", dijo Uribe en plenaria del Senado.



Uribe, máximo líder del Centro Democrático, partido al cual pertenecen Trujillo y el presidente Iván Duque, hizo las declaraciones en la noche del 4 de septiembre, justo antes del inicio de la visita del canciller a Estados Unidos.

El 3 de septiembre, en entrevista con la emisora local Caracol Radio, Duque consideró que una intervención militar liderada por Estados Unidos "no es el camino" para resolver la situación de Venezuela.



"Creo que los Estados Unidos son los primeros en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino", dijo Duque, por lo que se prevé que Trujillo dialogará con delegados del Gobierno de EEUU sobre otras formas de "presionar" a la administración de Nicolás Maduro para que convoque a elecciones y hay una "transición democrática".



Sin embargo, Uribe justificó la intervención debido a que —sostuvo— la inmigración de venezolanos "supera todas las capacidades del país", y recordó que Duque "ha venido liderando la constitución de un fondo internacional para atender esa crisis".



Uribe comparó la crisis de los venezolanos en Colombia con Europa y alertó de los riesgos que eso implica.

"Si uno compara la dimensión de la crisis europea por los refugiados que están llegando del oriente del conflicto sirio, en un año 230.000, en Alemania se han sumado 390.000, le han creado al gobierno de (Ángela) Merkel un problema enorme y eso ha fortalecido un partido extremadamente nacionalista", dijo.



Según la estatal Migración Colombia, más de 1,3 millones de venezolanos ingresaron al país en los últimos 18 meses.



Sobre el tema, Uribe destacó que a Chile llegaron alrededor de 450.000 venezolanos, "la mayoría por tierra, cruzando todo el territorio de Colombia, Ecuador y Perú".



La visita de Trujillo a EEUU, que terminará el 7 de septiembre, también buscará plantear alternativas a la comunidad internacional para abordar la situación regional por cuenta de la migración de venezolanos.

