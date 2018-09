Almagro: países de la región deben compartir flujo de venezolanos

Migrantes venezolanos Credito: AP

Washington, 5 de Septiembre - El secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo el miércoles en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que se deben “generar las condiciones” en los países de la región para “compartir” el flujo de venezolanos que emigran huyendo de la crisis económica y social en su país.



En la cita que se realiza en Washington, Almagro indicó que es “vital” continuar la discusión regional para armonizar las leyes y condiciones de acogida de los migrantes venezolanos “de forma tal que aquel país que brinde las condiciones de apertura más favorables no termine asumiendo toda la carga”.



El uruguayo reconoció que “el éxodo masivo de personas” se ha convertido en una “presión importante” para varios países de la región los cuales pese a tener un espíritu solidario “tienen limitaciones para responder a las necesidades de sus ciudadanos y a los venezolanos que llegan diariamente”.



Almagro pidió implementar campañas para prevenir la xenofobia y la discriminación de los migrantes.



En las afueras de la embajada venezolana en Quito, unas dos docenas se habían concentrado a la espera de ser repatriados en las próximas horas por vía aérea. En total regresan 66 ciudadanos de ese país que estaban en la capital ecuatoriana y 20 que estaban en Guayaquil.



La iniciativa es parte del plan De vuelta a la Patria, organizado por el gobierno venezolano, para permitir el retorno de sus conciudadanos. Sin embargo, Camila Hernández dijo a la AP desde las calles de Quito que “nosotros no conocemos nada de eso y tampoco pensamos regresar por ahora porque la situación de allá está muy dura”.



De acuerdo con la agenda de la sesión también se presentará una secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria con sede en Washington.



Antes, el vicecanciller peruano Hugo de Zela, quien fue jefe de gabinete de la secretaría general de la OEA en 2011, adelantó a la radio peruana RPP que la reunión será “fundamentalmente informativa” y que “una vez que se tengan los elementos de juicio que presenten estos personajes se hará una consideración... un pronunciamiento entre países”.



La sesión extraordinaria se realiza luego de que el martes 11 países de la región -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- suscribieron una declaración en la que manifestaron su preocupación por “el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos”.



Más de 2,3 millones de personas, 7% de la población total de Venezuela, han dejado el país sudamericano en los últimos años según Naciones Unidas.



Pero las autoridades venezolanas no aprueban esas cifras y rechazan que exista una migración masiva por la crisis económica que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, podría cerrar el año con una inflación de hasta un millón por ciento.



El presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que en los últimos dos años un grupo “que no pasa de 600.000 venezolanos” salieron de su país y “más del 90% están arrepentidos”.



En una declaración emitida en Ginebra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros órganos de las Naciones Unidas manifestaron la necesidad de “desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela”.



Al mismo expresaron su preocupación ante prácticas discriminatorias como “la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; casos de deportaciones arbitrarias y expulsiones colectivas; hasta brotes de discriminación”.



Recientemente Perú y Ecuador comenzaron a exigir pasaporte a los venezolanos que busquen ingresar a sus territorios.



Obtener un pasaporte se ha vuelto cada vez más difícil en Venezuela, que enfrenta una compleja crisis agravada por la hiperinflación, la escasez de bienes básicos y una severa recesión económica que se ha extendido por casi cinco años.