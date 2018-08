(VIDEO) Extraño mi país: Lea los mensajes de venezolanos que se quieren regresar en vuelos de Conviasa

30 agosto 2018 - Luego de que el Gobierno de Venezuela facilitara el regreso al país de 89 venezolanos que se encontraban en Perú en condiciones casi indigentes, según sus propios testimonios, quienes además habían recibido un trato humillante en esa nación, más connacionales han expresado -a través de las redes sociales- la disposición de volver a su terruño y apegarse al programa Vuelta a la Patria dispuesto para tal fin por el presidente Nicolás Maduro.

Las frases más comunes manifestadas fueron "me quiero regresar" o "extraño mi país".

Una de las personas expresó: "Estoy interesada en volver. Tengo mi bebé de dos años y no me va nada bien. El dinero no me alcanza. Quiero saber cómo puedo tomar el vuelo que envió el presidente (…) Vine engañada, como todos, que según la vida es mejor, pero qué va, no es así".

Otros relatan las precariedades de trabajo que han conseguido, al punto de ser catalogados como esclavos, con jornadas laborales que sobrepasan las 12 horas diarias. A esto se suman las vejaciones que reciben.

"Tengo una amiga que está desesperada, casi en situación de calle en Perú, porque donde trabaja el día de pago le dieron solo 100 soles por un mes de trabajo, cuando el sueldo era 900 soles, y por no tener para pagar donde vivía, la sacaron. La está pasando muy mal", asegura otro testimonio.

Las personas consultan cómo es el trámite para regresarse de Perú. Otro caso fue el de una señora, cuya familia es sostenida únicamente por el esposo, porque ninguno de los otros miembros consigue empleo. Asegura que la están pasando mal y que desean regresar.

Este lunes regresó de Perú el vuelo 6051 de la aerolínea estatal Conviasa con casi una centena de venezolanos quienes aspiran empezar de nuevo en su país. "Yo vendí todas mis cosas y nos devolvemos para empezar de cero, pero no importa", dijo una de las personas que volvió.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, celebró la llegada de este grupo de venezolanos: "No sé si han visto los testimonios de los venezolanos que ayudamos a regresar a Venezuela, llegaron a la Embajada en Lima desesperados (…) en medio de la guerra económica tomaron la decisión de irse a vivir al exterior y lo que consiguieron en Perú, Lima, fue racismo, desprecio, persecución económica, esclavitud, añoraban volver a su terruño para recibir el abrazo de sus familiares, para sentir el calor humano que nosotros sabemos transmitir como venezolanos".

En abril de este año el jefe de Estado lanzó el programa Vuelta a la Patria para apoyar a los emigrados que deseen regresar a nuestro país. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha anunciado una nueva operación de repatriación voluntaria como la efectuada el pasado lunes.

Un testimonio sin política:

Mientras unos quieren regresar, otros lo hicieron y en este video esta chica venezolana lo explica.

A continuación algunos de los testimonios manifestados.

(LaIguana.TV)