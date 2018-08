Ministro: Perú espera absorber demanda de empleo por migración venezolana que ya presiona servicios básicos

Migrantes venezolanos recorren carreteras ecuatorianas para llegar a Perú Credito: AFP

Lima, 24 de Agosto - Perú espera absorber la demanda de empleo ante el creciente ingreso de venezolanos al país andino, que ya presiona los servicios básicos como educación y salud, dijo el viernes el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva.



Según las últimas estadísticas de migraciones de Perú, más de 400.000 venezolanos se encuentran en el país, cuatro veces más que a fines del año pasado. De esa cifra, unos 70.000 ya tienen el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y más de 100.000 iniciaron el trámite para obtener ese documento.



“Definitivamente hay un efecto sobre en el empleo que estamos monitoreando”, dijo Oliva en una conferencia de prensa, respecto a la ola de venezolanos que huyen de una severa crisis económica y humanitaria en la nación petrolera.



El ministro afirmó que si bien esta migración tiene su lado positivo por el ingreso de “fuerza nueva de trabajo con diversas habilidades”, existe la posibilidad de que podría generar alguna competencia laboral interna si la economía del segundo mayor productor mundial de cobre no crece al ritmo esperado.



“Es un tema bastante delicado, nosotros por nuestro lado estamos comprometidos a que la economía siga creciendo y que ojalá que se pueda absorber toda esta demanda sin afectar a los trabajadores peruanos”, manifestó el ministro.



Perú espera que su economía se recupere este año para crecer un 4 por ciento, comparado con la expansión del 2,5 por ciento del año pasado.



“También que se está ejerciendo presión sobre una serie de servicios básicos que tenemos, sobre todo la salud y la educación, me parece que hay cerca de 30.000 niños venezolanos que ya están en los colegios, sobre todo en los colegios nacionales”, agregó el funcionario.



Perú endureció en los últimos días los requerimientos de ingreso al país para los venezolanos y desde el sábado les exigirá mostrar su pasaporte, alegando que se busca regularizar a los inmigrantes.



Asimismo, cambió el marco temporal para otorgar a los venezolanos el PTP, que les permite trabajar legalmente en el país. Con la nueva decisión, para poder postular deben ingresar a Perú hasta el 31 de octubre y no hasta el 31 de diciembre.