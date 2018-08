Crece preocupación por la diáspora venezolana

Credito: Archivo

24-08-18.-El éxodo de venezolanos a países de Latinoamérica no para y va en aumento, la situación de los migrantes criollos empeoró durante este mes ante la “emergencia” que declaró Ecuador en su fronteras por el pase de al menos 5 mil ciudadanos a diario, muchos sin pasaporte, en Perú y Colombia es la misma fotografía.



El debate está abierto en todas las instancias, en las internacionales y las propias en Venezuela. Este jueves la emergencia migratoria hizo más eco con el anuncio de Ecuador de salirse de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).



El canciller de esa nación, José Valencia, explicó que “la masiva salida de ciudadanos venezolanos es consecuencia de la crisis que atraviesa Venezuela, es el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina”.



Y aseguró que el Gobierno de Ecuador “está frustrado por la falta de voluntad política del Gobierno de Venezuela que no ha buscado una solución a sus problemática, la decisión de la salida (del Alba) es una posición firme”, dijo.



La crisis migratoria ha estado incrementando en las últimas semanas con Ecuador y Perú. Desde el Poder Constituyente se llama de regreso a los connacionales; mientras que la Asamblea Nacional en reciente gira por Suramérica aboga porque vecinos acojan más familias por inestabilidad de Venezuela.



Para el constituyente Saúl Ortega, no hay colapso migratorio de venezolanos, sus voceros hablan es de una “crisis inducida” y en el accionar lo único que aconsejan “es que vuelvan quienes se hayan ido a esa aventura incierta”.



“El Grupo de Lima es el culpable, han vendido a los venezolanos la fiebre del dólar y muchos han caído, les dijeron: ‘vengan que les vamos a ayudar, no pediremos papeles’, ahora quieren hacer ver que hay una crisis humanitaria, la gente, se fue a una aventura incierta”.



“La responsabilidad nuestra es hacer esfuerzos para que Venezuela se recupere y convencerlos de que vuelvan, el cartel de Lima se aprovecha, hasta el diputado de VP, Luis Florido salió favorecido, se robó 32 millones de euros que se habían otorgado y que a refugiados en Colombia”, agregó Ortega.



Por la bancada opositora de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, en su condición de vicepresidente de la Comisión de Alto Nivel que estudia la situación continental generada por la diáspora venezolana, resalta que se han sostenido reuniones con parlamentarios de la región.



Asegura que “se buscan mecanismos legales y conjuntos para normalizar la situación migratoria, los documentos de identidad, el apostillado, mercado laboral, la salud y educación”.



“Desde la AN hemos asumido el reto de apoyarlos (...) a Ecuador en los últimos meses han llegado cerca de 400 mil venezolanos, pero sólo se han quedado cerca de 80 mil, el resto sigue el recorrido a Chile u otros países del continente”, detalló Zambrano.



La cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que en Ecuador el número de venezolanos a ese país ha sobrepasado el flujo normal.



Estimó que desde principio de año y luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, un promedio de 547 mil venezolanos han cruzado la frontera, pero que solo el 20% de ellos permanece en el país, porque los demás continúan el viaje hacia Perú y Chile.



Ante la crisis, los países vecinos, más que todo Ecuador y Perú, para frenar el cruce de venezolanos puso sobre la mesa nuevas exigencias en las fronteras como pasaporte obligatorio y permiso de permanencia.



Esas medidas han generado posiciones encontradas en la comunidad internacional ya que familias venezolanas han quedado paralizadas en las fronteras y la petición es que se mantenga la ayuda a migrantes.



Ayer, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortó a los países latinoamericanos a seguir acogiendo a los refugiados venezolanos, a mantener la política de puertas abiertas entendiendo la inestabilidad de Venezuela.



En un comunicado conjunto, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur), Filippo Grandi, y el director general de la Organización para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, solicitaron un mayor apoyo de la comunidad internacional a medida que “aumenta el éxodo”.



Las organizaciones informaron que Colombia ha recibido a más de 1 millón de venezolanos en los últimos 16 meses, y más de 400.000 ingresaron a Perú en los últimos dos años.



Según la OIM y el Acnur, de los 2,3 millones de venezolanos que viven en el extranjero, más de 1,6 millones han huido desde 2015, cuando el país se sumió en una grave crisis económica y política. El 90% de ellos se han refugiado en países de la región.

