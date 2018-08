(VIDEO) Candidato xenófobo a alcadía de Lima, Perú, arremete contra los migrantes venezolanos

#ManifiestoElectoral | Ricardo Belmont, candidato a la alcaldía de Lima, llamó "delincuente" a venezolano mientras recorría el emporio comercial de Gamarra.



¿El motivo? El extranjero lo acusó de "xenófobo y de incitar al odio" contra sus connacionales que han emigrado al Perú.

23-08-18.-El exanimador de televisión y exalcalde de Lima Ricardo Belmont irrumpió entre los favoritos para las próximas elecciones municipales peruanas, apelando a un discurso xenófobo contra la migración venezolana en su campaña por la alcaldía de la capital del país."Quiero ser alcalde y después presidente, este problema de los venezolanos lo arregla un tipo que tenga los pantalones bien puestos", dijo Belmont el miércoles a la cadena de televisión local ATV."Nos ha entrado un amor (por los venezolanos) que ni tenemos por los negritos del Congo, que se mueren de hambre", agregó quien fuera alcalde de Lima entre 1990 y 1995, y permanecía hasta ahora alejado de la política.Belmont, de 73 años, es candidato del partido Perú Libertario, una nueva agrupación de izquierda. Su campaña para los comicios municipales del 7 de octubre se basa principalmente en videos difundidos por YouTube."Me preocupa que ingresen un millón de venezolanos", resaltó Belmont, apelando a una supuesta proyección de la cancillería peruana al cierre de este año.En los últimos dos años, más de 400.000 venezolanos ingresaron al país, según cifras oficiales.Belmont aplaudió la reciente decisión del gobierno peruano de exigir el pasaporte a los migrantes venezolanos como requisito para ingresar al país a partir del 25 de agosto."El gobierno me ha hecho caso y va a pedir pasaporte", señaló."Los venezolanos me han hecho famoso, hace 70 días era invisible en los sondeos", agregó Belmont.Belmont, que permanecía al margen de la política, sorprendió esta semana al aparecer en segundo lugar en un sondeo de Ipsos con 10% de apoyo, detrás del exlegislador Renzo Reggiardo, con 16%.Apelando a un discurso que se asemeja al del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los migrantes mexicanos, Belmont asegura que los venezolanos dejan sin empleo a los peruanos."Nadie defendió a los que han perdido el trabajo por la inmigración venezolana", insistió.Belmont negó que su discurso fuera xenófobo, e indicó que no tendría inconveniente en que venezolanos llegaran al país si los peruanos estuvieran "felices y contentos" con su situación socioeconómica.Belmont fundó en 1986 el canal de televisión RBC, que lleva sus iniciales, donde condujo un "talk show" por varios años.Cuando ganó la elección municipal fue el primer "outsider" de la política peruana. Su victoria abrió las puertas a otro político de esas características: Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000.