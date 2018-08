Inmigrantes venezolanos: nuevo requisito para residir en Chile es difícil de cumplir

El Gobierno chileno estima que hay más de 1,1 millones de extranjeros residiendo en el país, y que al menos 135.000 son venezolanos.

23 agosto 2018 - La exigencia de obtener una visa de responsabilidad democrática impuesta en abril de este año para los inmigrantes venezolanos que quieran residir en Chile es de difícil cumplimiento, dijo a Sputnik el responsable del blog Venezolanoenchile.com, Jorge León.



"El requisito de la visa de responsabilidad democrática es difícil de cumplir", dijo León.



El Gobierno de Chile comenzó en abril una reforma para abordar el crecimiento exponencial de la inmigración, e impulsó algunas modificaciones con el objetivo de "ordenar la casa", como dijo en varias oportunidades el presidente Sebastián Piñera.



Una de esas medidas fue la exigencia de visas especiales para las personas provenientes de Haití y Venezuela, los dos contingentes nacionales de inmigrantes que más crecieron en los últimos dos años.



Desde el 16 de abril, los haitianos que ingresen a Chile necesitan una visa consular que deben obtener en Puerto Príncipe, mientras los venezolanos deben tramitar un permiso especial llamado "visa de responsabilidad democrática".



Esta nueva visa se obtiene en los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz (noreste venezolano) a un costo aproximado de 60 dólares por el arancel consular.



Con ella se otorga un permiso de residencia temporal de un año prorrogable una vez y con la posibilidad de solicitar luego la residencia definitiva.



El Gobierno chileno expuso este visado como un "beneficio" para los venezolanos que buscan salir de su país y residir en Chile, debido a que les permite comprar pasajes "solo de ida" y adquirir documentación de identificación chilena para comenzar a trabajar de inmediato.

Antes de esta medida, debían tramitar durante meses una visa de trabajo.



Pero León, quien lidera un blog encargado de orientar a sus compatriotas en los trámites de residencia y asentamiento en Chile, observó que esta visa es un arma de doble filo, ya que una de sus exigencias es que la persona tenga un pasaporte venezolano válido con un mínimo de vigencia de 18 meses, "un requisito que es muy difícil cumplir", comentó.



"En cualquier país normal el trámite para sacar pasaporte se tarda tres o cuatro días, pero el organismo que entrega el pasaporte en Venezuela hace mucho tiempo que está en caos y no tiene material, y si quieres sacar el documento tienes que hacer malabares y esperar mucho tiempo", comentó.



Por esta causa, "muchos venezolanos sencillamente no pueden optar a la visa de responsabilidad democrática, porque están imposibilitados de obtener pasaporte en Venezuela", añadió León.

No obstante, esta nueva visa no es la única opción para los venezolanos que quieran vivir en Chile.



Existen múltiples visados temporarios para exresidentes, profesionales, religiosos, personas con parientes chilenos, inversionistas, etcétera.



Reforma migratoria



Otra medida implementada por Piñera este año fue la regularización de inmigrantes que residían en Chile de manera irregular, ya fuera porque sus visas estaban vencidas o porque ingresaron al país por pasos no habilitados.



Ese proceso culminó a finales de julio y se inscribieron 254.257 extranjeros, de los cuales 31.682 fueron venezolanos.

Todos estos cambios irán acompañados de una Ley de Migraciones, que aún se encuentra en el Congreso, y que incluirá una modernización de los organismos encargados del tema.



El Gobierno estima que hay más de 1,1 millones de extranjeros residiendo en el país, y que al menos 135.000 son venezolanos.



Solo el año pasado se otorgaron 11.819 visas de permanencia definitiva a ciudadanos venezolanos, muy por encima de las 3.704 visas de 2016, lo que constituye un alza del 219%; entre 2005 y 2017 se otorgaron 20.362 de estas visas.



También creció la cantidad de visas temporales otorgadas a venezolanos, que pasaron de 22.921 en 2016 a 72.606 en 2017, mientras entre 2010 y 2017 se entregaron 111.339 de estos permisos.



La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó este año que en 2016 y 2017 ingresaron a Chile más de 100.000 venezolanos, la mayoría a través del Aeropuerto Internacional de Santiago y por las fronteras terrestres con Argentina y Perú.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1277 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201808231081410888-nuevo-requisito-para-residir-chile-dificil-cumplir/)