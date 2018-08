Ecuador convocó a cancilleres de 13 países para discutir migración venezolana

Credito: AFP

22-08-18.-Ecuador convocó este martes a 13 gobiernos de Latinoamérica, incluido el de Nicolás Maduro, a una próxima reunión de cancilleres para tratar el alto flujo migratorio de venezolanos que huyen de la crisis en su país, reseña la agencia AFP.



La Cancillería informó en un comunicado que el encuentro está programado para el 17 y 18 de septiembre en Quito.



El objetivo es "intercambiar opiniones, de ver qué están haciendo los países" frente a esta situación, dijo el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, según cita la declaración.



Los países invitados a la cita son Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



Cientos de miles de venezolanos huyen por el continente debido a la severa crisis en su país. Solo a Colombia han ingresado más de un millón de personas desde Venezuela en los últimos 16 meses y al menos 820.000 han sido regularizados temporalmente.



A raíz de la migración masiva, Ecuador decidió exigir pasaporte a los venezolanos desde el pasado fin de semana y Perú impondrá el mismo requisito a partir del sábado próximo.



Hasta hace poco los venezolanos solamente debían mostrar su cédula para moverse entre los países andinos.



Sin embargo, debido a la delicada coyuntura económica, los venezolanos están enfrentando desde escasez de alimentos y medicinas hasta de papel higiénico, asimismo, se les ha coartado su derecho a obtener un pasaporte.



Política unificada



Ecuador es un país de paso para muchas personas que buscan llegar a Perú, Chile o Argentina. La mayoría cruza fronteras a pie o en autobús, en una travesía de miles de kilómetros.



Aunque 550.000 venezolanos han ingresado a Ecuador desde principios de año, solo el 20% se queda en el país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)



"Todos los procesos que se están produciendo en América son importantes para que podamos establecer las políticas que son indispensables para afrontar de la mejor forma y de la manera más responsable el flujo inusual de ciudadanos venezolanos", agregó Chávez.



Ante la exigencia de pasaporte, Colombia abogó este martes por una política unificada de migración y advirtió que el requisito adoptado por Ecuador y Perú conlleva el riesgo de una "migración irregular".



"El llamado que hemos querido hacer es que todos los países que tienen alguna situación en este sentido —si bien es cierto no es responsabilidad de Perú, Ecuador, Colombia— trabajemos de manera coordinada, tengamos unas políticas similares para atender este fenómeno", sostuvo el director de Migración Colombia, Christian Krüger, en entrevista con W Radio.



Según el funcionario, el éxodo de venezolanos es parte de una "política de expulsión" estimulada por el presidente Nicolás Maduro, para "redistribuir" los pocos recursos que tiene entre "sus seguidores".



Bogotá teme que las restricciones de Quito y Lima causen un represamiento de migrantes en las fronteras.



"La situación de Venezuela es de hambre (...) y no por el hecho de exigir pasaporte se va a parar", expresó Krüger.



Por su parte, el viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana defendió la exigencia de pasaporte. "Lo peor que le puede ocurrir al país es que exista caos migratorio y que no se sepa lo que ocurre con los ciudadanos extranjeros que ingresan", comentó Chávez.