(VIDEO) Canciller Arreaza: A élites gobernantes del Mnoal no les interesa la paz

6 agosto 2018 - El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció que algunos países integrantes del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) intentan bloquear la emisión de un comunicado en solidaridad con el mandatario Nicolás Maduro, tras el atentado en su contra del pasado sábado.Durante la movilización realizada este lunes en Caracas (capital) para respaldar al jefe de Estado, el canciller afirmó que "las élites gobernantes de Perú, Colombia, Chile y Panamá" están involucradas en esa situación.Asimismo, reiteró que el organismo multilateral, integrado por 120 países miembros, desea emitir un comunicado para rechazar el hecho, pero "la pequeña élite que integra el Cartel de Lima pretenden torpedearlo y bloquearlo, no les interesa el multilateralismo ni la paz".Unión por la pazEl diplomático también aseguró que los venezolanos quieren paz y para lograrlo es necesaria la unión para derrotar los ataques imperiales. Además, ratificó que las decisiones sobre Venezuela se toman en el país."Es el momento de la unidad nacional, no permitiremos que reine la violencia, hemos derrotado con elecciones a la violencia y a la oligarquía y lo seguiremos haciendo", aseveró.Piden JusticiaEl presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, repudió que los dirigentes de la oposición venezolana no hayan condenado el ataque contra el presidente Maduro.Cabello señaló que lo ocurrido el sábado contra el mandatario nacional no fue un intento de magnicidio, sino un magnicidio en grado de frustración.“Son inconscientes, insensatos, irracionales, no miden las consecuencias (...) Pasaron la raya, lo que hicieron no tiene antecedentes en la historia de Venezuela, todo aquel que esté implicado debe pagar, no puede haber perdón. Justicia para que haya paz”, criticó el presidente de la ANC.Por último, aseguró que seguirán al lado del pueblo, haciendo lo que haya que hacer por la Patria.Video fuente: Luigino Bracci Roa