Canciller Arreaza: Élites de Perú, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá se niegan a ser solidarios con Maduro

Caracas, 06 de Agosto - Los gobiernos de Perú, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá bloquean el comunicado que los miembros del Movimiento de Países no Alineados (Mnoal) desean emitir en solidaridad al intento magnicida que fue víctima el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado sábado.



Así lo informó el ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza durante una marcha en respaldo al Jefe de Estado por el atentado.



"Han dicho que emitirán un comunicado, pero como en Mnoal se actúa por consenso resulta que las élites gobernantes de Perú, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá están bloqueando el comunicado de los otros 115 países que desean emitir", refirió en transmisión de Venezolana de Televisión.



A juicio de Arreaza a estos países no les interesa el multilateralismo, ni los mecanismos existentes en el mundo para proteger a los pueblos, ya que algunos países del "Cartel de Lima" han condenado la acción, pero no hacen referencia a que sea un atentado, ni tampoco muestran solidaridad con este país hermano.



"Para colmo le exigen al presidente Maduro que demuestre, que dé pruebas de las acusaciones que ha hecho", repudió Arreaza.



