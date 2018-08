(VIDEO) "Inmensa hipocresía": Eva Golinger condena a las naciones que no repudiaron atentado contra Maduro

La abogada y analista internacional Eva Golinger. Credito: Aporrea.org

5 agosto 2018 - No ha sido tanto el clamor internacional de la noticia sobre el atentado fallido contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tampoco todos los países se han sumado para apoyar a Caracas en estos momentos. En este sentido, la abogada y escritora, Eva Golinger, ha dicho a RT que se trata de una "hipocresía" por parte de dichos Estados.



"Este hecho muestra una inmensa hipocresía de estas naciones", porque no reaccionarían de este modo si un atetado directo contra un jefe de Estado elegido democráticamente sucediera en casi cualquier otro país del mundo, ha afirmado.



"EE.UU. ni siquiera ha condenado el atentado", indica la abogada y escritora, simplemente hubo una negación y además han sugerido que el gobierno de Nicolás Maduro posiblemente está detrás de este ataque, ha indicado. "Esta postura de Washington parece no solo totalmente absurda, sino ofensiva", ha subrayado Golinger.



Por parte de la UE, tampoco ha habido una condena colectiva o rechazo enérgico como lo han hecho Rusia, Bolivia o Cuba. En América Latina tampoco todos los países han emitido las declaraciones oficiales correspondientes, ha subrayado.



"Es muy lamentable y es una hipocresía, porque se trata de un acto de terrorismo", ha concluido.





