"El atentado contra Maduro señala que un potente enemigo está actuando en América Latina"

5 agosto - 2018 - El fallido atentado fue perpetrado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional de Venezuela. Sputnik conversó con expertos rusos acerca de los posibles autores que podrían haber estado detrás de los acontecimientos que se produjeron en Caracas.



¿Autores externos o internos?



Konstantin Sapózhnikov —también conocido como Nil Nikandrov—, periodista ruso y autor del libro 'Hugo Chávez', no descarta la posibilidad de que detrás del atentado contra Maduro podrían haber estado fuerzas externas. El interlocutor de Sputnik recordó que durante mucho tiempo, distintos países, entre ellos EEUU, trataron de presionar a Venezuela económicamente.



"Todos los bloqueos económicos tuvieron un efecto nulo. No pueden hacer nada con el Gobierno venezolano. Sin embargo, creo que las principales batallas aún están por venir. Pienso que finalmente Maduro ganará", aseveró el periodista.



El interlocutor de Sputnik destacó que el intento de perpetrar el atentado con ayuda de aparatos voladores se parece a los esquemas que actualmente los terroristas de Daesh están utilizando en Siria cuando realizan ataques contra las bases rusas.



"Un jugador que quiere usar este esquema necesita contar con potente infraestructura y personal bien preparado. Claro que los drones pueden venderse libremente en el mercado, pero no se venden llenos de explosivos potentes. Por esta razón, este ataque no puede estar relacionado con los opositores radicales. Probablemente este ataque fue muy bien planeado y haya incluido a un coordinador y profesionales. El hecho que todo eso ocurrió durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional de Venezuela señala que no fue una simple casualidad. Los autores del atentado perseguían el objetivo de causar un tremendo efecto, preparar el territorio para un golpe de Estado. Sin embargo, este golpe no tendrá lugar en Venezuela porque su Gobierno está controlando la situación", aseveró Sapózhnikov a Sputnik.



El periodista opina que actualmente EEUU está tratando de acabar con los partidarios de la Revolución Bolivariana en Venezuela y emprende intentos para eliminar las fuerzas progresistas en América del Sur.



"Ahora se puede decir que aquellas fuerzas que han contrarrestado a EEUU durante mucho tiempo ya están separadas y no comparten solidaridad. Un fuerte golpe fue asestado contra Brasil, Ecuador y Nicaragua. Por eso es evidente que un enemigo muy potente que cuenta con grandes recursos y posibilidades está actuando en la región. Considero que algo parecido podrá ocurrir en Nicaragua. Ecuador ya está derrotado porque allí el presidente Lenin Moreno cambió todo lo que fue creado por su antecesor Correa", señaló.



A su vez, el principal colaborador científico del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, Lazar Jéfeitz, destacó a Sputnik que el Gobierno de Maduro causó descontento no solo en los países de América Latina. Esta es la razón por la que hay muchos jugadores internacionales que quieren eliminarlo utilizado métodos relacionados con la aplicación de fuerza.



Jéfeitz opina que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab —quien no excluyó la posibilidad de que los últimos acontecimientos en Venezuela podrían haber estado relacionados con una conspiración proveniente del exterior—, se estaba refiriendo a la oposición venezolana que reside en la ciudad estadounidense de Miami.



"Tratar de adivinar a los posibles autores de un atentado terrorista es un método poco productivo. Se necesitan hechos que sean absolutamente ciertos", destacó el politólogo.



Además, Jéfeitz recordó que el grupo rebelde Movimiento Nacional Soldados de Franelas, que reivindicó la autoría del atentado, realizó ataques parecidos en el pasado. Su supuesto líder, el expolicía venezolano Óscar Pérez, murió recientemente en un enfrentamiento con la policía venezolana.



"Estoy tratando con mucha cautela cualquier información que aparezca en internet. Cualquier persona que sube allí datos puede llamarse 'organización' pero no es necesariamente así. Sí, Soldados de Franelas pudieron haber perpetrado el atentado contra Maduro, pero ¿dónde están las pruebas?", se preguntó el experto.



EEUU o Colombia

Konstantin Sapózhnikov considera que es posible que Washington pudiera haber tenido una relación con lo ocurrido en Venezuela porque actualmente EEUU es "el enemigo número uno" de Caracas.



"En Washington planearon muchos escenarios en el país latinoamericano: asfixiarlo económicamente y usar la quinta columna, pero todos estos métodos no dieron sus frutos. Por lo visto, ahora decidieron acabar con el Gobierno venezolano de una manera radical. Si hubieran conseguido su objetivo, la oposición y la lucha en la política interior habrían sido puestas en el primer plano en Venezuela", aseveró.

Tras el atentado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió a la nación y acusó al presidente colombiano de estar detrás del intento de asesinato.



Sapózhnikov no excluye la posibilidad de que el atentado podría haber sido cometido desde el territorio de Colombia, que también forma parte del bando de los principales enemigos de Venezuela.



"Los estadounidenses hacen su trabajo a través de Colombia. Puede ser que especialistas colombianos también hayan participado en este atentado. Sin embargo, EEUU sería el principal organizador, inspirador y financista de todo lo ocurrido", recalcó.



En cuanto a Colombia, el interlocutor de Sputnik destacó que Caracas y Bogotá siempre habían tenido problemas en sus relaciones bilaterales desde los primeros días del Gobierno de Hugo Chávez. El experto considera que en el actual atentado hay una gran huella colombiana.



"Los estadounidenses, claro está, se ocultan detrás de los ejecutores colombianos. No obstante, todo se planea y se organiza en la Agencia Central de Inteligencia", enfatizó.



Por su parte, el politólogo ruso Lazar Jéfeitz llamó a no hacer conclusiones precipitadas sobre el caso. Se puede decir que Washington podría haber sido el autor del atentado pero para hacerlo hay que contar con pruebas, urgió el experto. En lo que se refiere a las acusaciones lanzadas contra Colombia, Jéfeitz recordó que el Gobierno colombiano descartó categóricamente su participación en el atentado contra Maduro.

"Es evidente que Venezuela y Colombia mantienen relaciones muy difíciles. Estas dificultades se revelaron durante la crisis alimenticia que afectó a Colombia cuando miles de venezolanos cruzaron la frontera entre ambos países para ir de compras. Además, los problemas fueron causados por las acciones realizadas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De hecho, el Gobierno colombiano ha acusado en repetidas ocasiones a Venezuela de apoyar a los integrantes de las FARC. En cualquier caso, para acusarle del todo a Santos, hay que contar con pruebas convincentes", expuso a Sputnik el politólogo.



Según Jéfeitz, las tensas relaciones entre Caracas y Bogotá son una de las explicaciones superficiales con las que podrían ser argumentadas las acusaciones de Maduro contra Santos.



"Pienso que el principal problema de la Venezuela de hoy radica en el hecho que una fuerte oposición existe actualmente en el país y esta oposición es incapaz de llegar a un acuerdo con las autoridades", indicó el politólogo.



Una interesante coincidencia

Al final de su conversación con Sputnik, el periodista ruso Konstantin Sapózhnikov destacó un aspecto muy interesante que podría estar relacionado no solo con lo ocurrido en Venezuela, sino con los acontecimientos que se producen actualmente en toda la región. Este aspecto está relacionado con la amistad que el país latinoamericano mantiene con Rusia. Según Sapózhnikov, hace cinco años Moscú empezó a emprender pasos para consolidar sus posiciones en América Latina.



"Todos nuestros socios con los que entablamos una cooperación positiva, incluso en el ámbito de suministro de armas, pasaron a la defensa, todos están replegándose, todos actúan de forma separada. Pienso que la causa de estos cambios está vinculada con la reacción de EEUU al hecho de que Rusia haya lanzado una potente ofensiva en la región", concluyó.



A su vez, Jéfeitz recordó que actualmente la mayor parte del petróleo que Venezuela vende al extranjero, lo vende a EEUU. También es un hecho muy conocido que Rusia mantiene estrechos lazos económicos con el país latinoamericano: la empresa rusa Rosneft muestra un gran interés por la exploración del petróleo venezolano.



"No obstante, no es necesariamente cierto que el desarrollo de relaciones económicas siempre debe conducir a conflictos. No me gusta el enfoque que convierte la competición en el ámbito económico en un enfrentamiento global que conduce al uso de métodos relacionados con la aplicación de fuerza", recalcó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 195 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201808051080954461-atentado-politica-eeuu-colombia-venezuela/)