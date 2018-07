(VIDEO) Venezolano en Chile es agredido en un autobús

27 julio 2018 - Alfonso Ferrer denunció a través de su cuenta en Instagram que fue violentado por un chofer de autobús en Santiago de Chile.En su publicación se lee que acudió a la trabajadora del autobús "para preguntarle una dirección (no tengo datos/megas), ella me ignoró y me echó malos ojos".Según el venezolano, la trabajadora chilena lo agredió verbal y físicamente. En el video se muestra la molestia de la mujer agarrándolo de forma agresiva por el cabello y bajándolo del transporte público por grabar todo lo ocurrido.Ferrer llamó a la no xenofobia de cualquier tipo.