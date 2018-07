Presidente Maduro: “No me he aprendido el nombre del nuevo presidente de Colombia, ni lo aprenderé"

Presidente Maduro en el Foro de Sao Paulo en la Habana, Cuba Credito: web

17 de Julio.- No me he aprendido el nombre del nuevo presidente de Colombia, ni lo aprenderé”, del señor presidente electo dirigido por el twitter de Alvaro Uribe Vélez, veremos pues”, de esta manera Nicolás Maduro arremetió contra el recién electo de Colombia, Iván Duque en lo que constituyó su intervención en la edición XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo celebrado en Cuba.”



La embestida del presidente venezolano no se limitó al nuevo orden político colombiano, también se extendió al contexto latinoamericano y en este sentido indicó “debemos aislar y derrotar a la actual derecha latinoamericana. Hay que reivindicar lo que significa el Foro de Sao Paulo. Venezuela está de pie, Venezuela está victoriosa y está a la orden de la liberación y la unión, estamos dispuestos a rescatar el proyecto de Unasur y de potenciar el proyecto de unión con las naciones caribeñas y México con su nuevo gobierno”.



Nicolás Maduro admitió que el gobierno de Hugo Chávez y el suyo propio mantuvieron relaciones de coexistencia con lo que llamó la “derecha colombiana” destacando lo que calificó como el aporte de Venezuela al acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, proceso que aseguró no habría sido exitoso sin la intervención nacional. “Yo guardo secretos bien documentados sobre esos procesos y sin embargo ¿cuál es la respuesta de Santos? traicionar la palabra empeñada de coexistencia y ahora la oligarquía colombiana viene con más provocaciones en la frontera binacional”, concluyó.

