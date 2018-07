Venezuela denunció amenaza militar de EEUU ante la ONU

9 de julio de 2018.- El embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, denunció este domingo ante el Consejo de Derechos Humanos (DDHH), las pretensiones del Gobierno de Estados Unidos de invadir militarmente al país suramericano.



Además rechazó las posturas de algunos países que de manera silenciosa han apoyado las agresiones multiformes del Gobierno estadounidense contra Venezuela.



Valero condenó que el autodenominado Grupo de Lima ,conformado por 12 naciones (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Santa Lucía, Paraguay y Perú)— que se caracteriza por sus permanentes agresiones a la Revolución Bolivariana e interferir en los asuntos internos venezolanos— emitió una nueva declaración en el Consejo de Derechos Humanos, plagada de mentiras contra Venezuela.



“¿Cuál de los países que suscribieron la declaración contra nuestro país han rechazado o mostrado preocupación por esa amenaza?”, preguntó Valero, citado en una nota de prensa el Ministerio de Relaciones Exteriores (MPPRE).



Señaló que estos gobiernos se hacen eco del pseudo informe elaborado por el Alto Comisionado de DDHH, para exacerbar el intervencionismo contra Venezuela.



Recordó que el presidente norteamericano que Donald Trump “ha amenazado a Venezuela con una invasión militar”, y formuló ante el Consejo de DDHH la siguiente interrogante: “¿Cuál de los países que suscribieron la declaración contra nuestro país han rechazado o mostrado preocupación por esa amenaza?”.



Recalcó que las dificultades económicas y sociales que impactan la calidad de vida del pueblo venezolano han sido provocadas -principalmente-, por la acción injerencista del gobierno norteamericano, con la imposición de medidas coercitivas unilaterales y la inducción de una cruenta guerra económica, cuyo fin es generar las condiciones para una intervención extranjera de carácter militar.



“Las sanciones estadounidenses prohíben que Venezuela pueda acceder a la compra de medicamentos, alimentos y a bienes de capital producidos en otros países, constituyendo graves violaciones a los derechos humanos, pues causan muerte y dolor a las familias venezolanas”, advirtió citado en el boletín.



Valero indicó que Venezuela deplora que los países que han suscrito la mencionada Declaración, no se hayan pronunciado contra “estas medidas ilegales, inmorales y criminales”, así como ante la violencia terrorista que vivió Venezuela como consecuencia de los planes sediciosos.



“Deploramos que en este Consejo se pretenda dar cabida a pseudo informes ilegales, unilaterales y sin mandato contra países del Sur”, precisó.



El embajador explicó que el iinforme contra Venezuela no fue ordenado por ningún órgano intergubernamental competente de la ONU, y mucho menos por el Consejo de DDHH, razón por la cual Venezuela lo rechaza y lo desconoce, tanto en su forma como en su contenido.



El embajador Valero, recordó ante el Consejo, la visita reciente a Venezuela del experto independiente Alfred de Zayas, quién constató y declaró que en el país, no existe una crisis humanitaria sino, una guerra económica que afecta la calidad de vida del pueblo.



Reafirmó en Venezuela se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales, “por lo que hoy reina la paz y se avanza en un diálogo político incluyente, promovido por el Presidente Nicolás Maduro Moros”.

