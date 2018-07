Parlamento europeo urge al gobierno venezolano a que "admita la crisis humanitaria actual y permita acceso de ayuda internacional"

El Parlamento europeo Credito: web

05 de Julio.- El Parlamento europeo urgió este jueves al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a que "admita la crisis humanitaria actual" en su país, y a permitir así "con carácter de urgencia" el acceso de ayuda internacional.



Con 455 votos a favor, 100 en contra y 28 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (noreste de Francia) expresan en una resolución su "profunda consternación y su alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela".



La Eurocámara "exige que las autoridades venezolanas permitan con carácter de urgencia el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria al país para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública".



Los eurodiputados aprobaron esta resolución después de enviar entre el 25 y el 30 de junio dos delegaciones a dos países fronterizos con Venezuela -Brasil y Colombia- "a fin de evaluar la repercusión de la crisis en el terreno".



Los parlamentarios alabaron al gobierno colombiano "por su rápida reacción y el apoyo a los venezolanos que se marchan al país vecino", y "encomiaron asimismo la actitud de Brasil y otros países de la región, en particular Perú".



Para el Parlamento Europeo, "la actual crisis humanitaria es producto de una crisis política", por lo que insta a Caracas a "respetar todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional", y pide la celebración de una nueva elección presidencial.



A raíz de la celebrada el 20 de mayo, que llevó a la reelección de Nicolás Maduro y que la Unión Europea (UE) no reconoce, el bloque elevó a 18 el número de personas sancionadas con la prohibición de viajar a la UE y la congelación de sus activos, entre ellas figura la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.