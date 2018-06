(VIDEO) Comité Electoral Central ruso destaca fortaleza y robustez del sistema electoral venezolano

Likhachev mencionó que el CEC, como acompañante electoral internacional en los comicios celebrados el pasado 20 de mayo, pudo constatar de primera mano la fortaleza de este sistema

Likhachev mencionó que el CEC, como acompañante electoral internacional en los comicios celebrados el pasado 20 de mayo, pudo constatar de primera mano la fortaleza de este sistema, que es 100% automatizado y que es sometido antes, durante y después de cada elección a una proceso de auditoría.



“La práctica acumulada en Venezuela es una de las más interesantes y pragmáticas y, lo mas importante, más eficaces del mundo moderno. ¿Qué determina esa efectividad? Pudimos verlo con nuestros propios ojos y recibir evidencia de esa eficacia, de esa eficiencia”, dijo.



El sistema electoral en el Venezuela, frente a cada elección, se verifican todos sus recursos materiales, tecnológicos y datos del proceso, y en esta revisiones participan de manera activa los técnicos del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos inscrito en la contienda. Para las elecciones del pasado 20 de mayo se contemplaron unas 16 auditorías, todas se desarrollaron con resultados efectivos, sobre lo cual se dejó constancia en cada una de las actas suscritas al termino de cada revisión.



“Estas practicas, estos mecanismos realmente ayudan a proteger la voz política de las personas”, subrayó según la Agencia Venezolana de Noticias.



Likhachev se refirió además las jornadas informativas que se realizan para que los votantes conozcan cómo funciona el proceso electoral .



“Nombro estos elementos que posiblemente no valen desde el punto de vista jurídico, sin embargo desde el punto de vista de la democracia valen mucho (…) En estas elecciones constatamos un sistema muy eficaz”, subrayó.



Asimismo, mencionó que además el CEC, así como los más de 150 acompañantes que presenciaron estas elecciones, constataron que en este evento hubo competitividad y participación de varios partidos políticos, ya que además del Presidente Nicolás Maduro se midieron en la contienda tres candidatos de la oposición.



“En ese sentido, me sorprendió las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, que, al día siguiente, sin reconocer estas elecciones, empezó a hablar de la falta de democracia, de que la oposición fue sofocada, que su voz no fue escuchada”, dijo al tiempo que señaló que los acompañantes internacionales pudieron constatar la participación activa de este sector, su acceso a los medios de comunicación y del desarrollo de su campaña.



“Se trata de democracia”, subrayó el representante del Comité Electoral Central.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 414 veces.

La fuente original de este documento es:

YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)