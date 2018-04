Venezuela presidió reunión del Movimiento de los Países No Alineados en la Unesco

El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, presidió este martes la reunión.

4 abril 2018 - El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, presidió este martes la reunión del capítulo Unesco del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), ocasión en la cual defendió el respeto a la diversidad como clave para lograr la paz. En el discurso inaugural de la sesión, celebrada en la sede parisina de la Unesco, el titular recordó los postulados de esa organización sobre el tema, que abogan por ‘crear conciencia sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, así como también mejorar el entendimiento y la cooperación entre las diversas culturas’.



De acuerdo con el ministro, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el diálogo y la cooperación son principios clave para garantizar la paz y la seguridad de los pueblos del mundo. “El compromiso con la promoción de diversidad cultural no es una idea que puede quedar en vano, es entender que se trata de una lucha que sigue vigente por el reconocimiento de las identidades y los derechos de los pueblos”, sostuvo.



También subrayó que el Mnoal, desde la solidaridad, el diálogo y el respeto, actuará para verdaderamente lograr la consolidación de la paz.



Villegas aseveró que ante las medidas coercitivas unilaterales que se imponen contra algunos países del sur, ‘Venezuela aboga por la preservación, la promoción y el fortalecimiento de la solidaridad, el multilateralismo inclusivo, reiterando que todas a la sanciones unilaterales son ilegales’.



Tras ratificar el compromiso de su país con la paz, afirmó que Venezuela, ‘que está siendo peligrosamente atacada por haber levantado las banderas de la soberanía, no claudicará en su esfuerzo por seguir construyendo vías de entendimiento y solidaridad con los pueblos del mundo, lo cual es garantía de preservación de nuestra identidad’.



La reunión del Mnoal se realizó en vísperas del inicio del Consejo Ejecutivo de la Unesco, por lo cual los representantes de las diferentes naciones intervinieron con el objetivo acordar posiciones comunes a defender de cara al cónclave.



Por su parte, el embajador de Venezuela en la Unesco, Héctor Constant, enfatizó en que la presencia del ministro Villegas en la cita es una muestra del compromiso de la nación suramericana con los principios fundacionales de la Unesco, así como con la reactivación del capítulo Mnoal para lograr un mayor activismo e impacto en el seno de la organización.