Unión Interparlamentaria rechazó moción presentada por la oposición

Argumentos de la derecha venezolana fueron desmontados en la Asamblea número 138 en Ginebra.

28 marzo 2018 - La Unión Interparlamentaria, que por estos días celebra su asamblea número 138 en Ginebra, rechazó una moción presentada por diputados opositores venezolanos para condenar al Gobierno de Nicolás Maduro por supuestas violaciones de los derechos humanos, informó a Sputnik el constituyente Yul Jabour.



“Todo eso se desmontó porque son argumentos completamente falsos. El documento tenía imprecisiones que no correspondían con la realidad de lo que ocurre en nuestro país, y al darse el debate un número importante de delegaciones, incluso de países que no tienen afinidad ideológica con el Gobierno venezolano, votaron en contra de la propuesta de estos parlamentarios de la derecha”, expresó Jabour, tras destacar que la resolución, catalogada como “antinacional” y “proinjerencista”, contó con la negativa de delegaciones como Argentina y Panamá, que aunque son adversas al Gobierno Bolivariano, votaron por la no intromisión en los asuntos internos de Venezuela.



El constituyente detalló que la moción presentada por la Asamblea Nacional opositora, integrada por los diputados Tomás Guanipa, Delsa Solórzano y José Gregorio Correa, alegaba que en Venezuela “no existe una democracia plena, que no hay separación de poderes y se violan los derechos humanos”.



Por su parte, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, explicó a través de un contacto telefónico con Telesur que el documento, carente de sustento jurídico, no superó la discusión del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (Grulac), dado que reflejaba una “actitud ofensiva y arrogante” con otros países de la región, razón por la cual no lograron presentarlo ante la plenaria de la Unión Interparlamentaria.



La agenda de debates de la asamblea 138 de la Unión Interparlamentaria se celebra en Ginebra, Suiza, desde el pasado sábado, e incluyó temas como la migración, la paz, el desarrollo sustentable, la representación de las mujeres en la política, entre otros.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://ciudadccs.info/union-interparlamentaria-rechazo-mocion-presentada-la-oposicion/)