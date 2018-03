Francia: Venezuela exige levantar bloqueo y respetar soberanía ante falsa matriz de crisis humanitaria

París, marzo 27 - Levantar el bloqueo económico y financiero contra el pueblo venezolano y respetar su soberanía es la mejor manera de ayudar a Venezuela ante el asedio injerencista y la falsa matriz de crisis humanitaria que han impuesto los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos contra la nación, por su férrea voluntad de construir el socialismo bolivariano.



"¿Quieren ayudar a Venezuela? Desbloqueen los fondos que tienen ilegalmente retenidos para que podamos pagar los alimentos, para que podamos pagar los medicamentos; permitan que de la frontera con Colombia y Brasil puedan pasar los alimentos que estamos comprando; tengan medidas más enérgicas para impedir el contrabando de extracción de gasolina, de alimentos, de medicamentos, que salen a Colombia, que salen a Brasil y que salen al Caribe", resaltó el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, en una entrevista concedida a la BBC, en París, Francia, que fue divulgada este martes.



Desde que Venezuela decidió deslastrarse de los intereses de EEUU y sus países cómplices con el objetivo de marcar un nuevo rumbo hacia la plena soberanía, libertad e independencia, la mediática internacional y los bloques hegemónicos imperiales utilizan la guerra económica multiforme y la postverdad —técnica que crea un clima de opinión pública falso pero creíble, que está fundamentado en mentiras ampliamente difundidas—, con el propósito de socavar las reivindicaciones sociales alcanzadas por la población con la Revolución Bolivariana.



La inoculación de estas falsas matrices de opinión y su masificación mediática hoy se ejemplifica en la campaña de guerra sucia que argumenta una supuesta "crisis humanitaria" en el país. En ese sentido, Rodríguez alerta que el planteamiento de la "ayuda humanitaria" es otro falso positivo utilizado como argumento para agredir a Venezuela, pues ni siquiera tiene sustento en las leyes internacionales y la diplomacia humanitaria.



"El planteamiento de la llamada ayuda humanitaria forma parte de los entramados, de los llamados falsos positivos que tanto le gustan a la administración de Estados Unidos y sus aliados europeos cada vez que quieren agredir a un país. Fácil. Recuérdese de las armas de destrucción masiva en Irak. Eso permitió la destrucción de un país entero, el asesinato de millones de personas, y después, con su cara muy lavada, dijeron: 'No, nos equivocamos. No había armas de destrucción masiva", recordó.



También se refirió a las supuestas agresiones contra barcos norteamericanos en el golfo de Tonkín, que desencadenaron la guerra de Vietnam, para después descubrirse que había sido un falso positivo montado por EEUU.



"La diplomacia humanitaria, la leyes internacionales, sobre derecho humanitario se refiere a dos casos nada más de crisis humanitaria: uno, situaciones de conflicto bélico, de guerra, y dos, catástrofes naturales. Esa no es, en modo alguno, la situación en la que se encuentra Venezuela", explicó Rodríguez.



Resaltó que el país, producto del bloqueo, ha tenido problemas severos en la distribución y dotación de medicamentos, sobre todo en los que son más difíciles de obtener en el mercado internacional, una situación coyuntural que el Gobierno ha venido solventando a través de mecanismos de atención directa a la población.



Al respecto recalcó que cualquier propuesta de proveer al país de medicamentos, siempre y cuando respete la soberanía nacional e independencia de Venezuela, es bienvenida; sin embargo, hasta la fecha, no ha ocurrido.



"En las condiciones de que se respete la soberanía de Venezuela, sin duda (...) Si realmente quieren ayudar, ayuden como ayuda Venezuela, como hemos ayudado a tantos países del Caribe, a tantos países del continente", recalcó Rodríguez, quien agregó que es un tema que hasta el momento se ha abordado desde "una hipocresía supina, tremenda".



