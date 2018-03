(VIDEO) FUNDALATIN denuncia en España que sanciones contra Venezuela violan Derechos Humanos del pueblo

16 de marzo de 2018.- FUNDALATIN, Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, ha denunciado en España que el pueblo venezolano sufre la violación de Derechos Humanos fundamentales como la falta de acceso a medicinas y a alimentos, a partir de las sanciones unilaterales aplicadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y a las que se han plegado otros países.

"Y el bloqueo petrolero que prepara EEUU, su principal comprador, a las puertas de unas elecciones presidenciales, empeoraría esta situación", advirtió la presidenta de esta Organización No Gubernamental, la hermana María Eugenia Russian, quien llegó a Madrid luego de cumplir agenda en Ginebra donde participó en la 37 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, evento en el que fustigó las medidas coercitivas aplicadas al pueblo venezolano.

La religiosa venezolana, seguidora de la corriente de la Teología de la Liberación, sostuvo encuentros esta semana con diversas instituciones del estado español, partidos políticos así como con comunidades cristianas de base y movimientos sociales en Alcalá de Henares y en Albacete, y fue entrevistada por el dirigente español Juan Carlos Monedero, en su programa En la Frontera, que se transmite por PúblicoTV.

Enlace de la entrevista:

http://www.publico.es/publico-tv/en-la-frontera/programa/659499/entrevista-a-m-eugenia-russian-en-la-frontera-14-de-marzo-de-2018

"No es verdad que las sanciones son aplicadas a funcionarios del gobierno, están siendo ejecutadas para afectar la economía nacional, para asfixiar al pueblo y provocar un estallido social, una salida de fuerza", precisó la religiosa seguido de lo cual citó casos concretos que confirman que las sanciones van dirigidas a afectar a la población.

"En 2016 el Banco multinacional Citybank cerró las cuentas bancarias del Banco Central de Venezuela, con lo cual se dificultaron los primeros pagos a proveedores de bienes esenciales: ropa, papel sanitario, crema dental, entre otros En 2017 el Laboratorio BSN de Colombia canceló el primer despacho de tratamiento para Malaria que sería distribuido por el Ministerio de Salud venezolano para detener esta enfermedad. Argumentaron que tenían prohibido negociar con Venezuela. A finales de ese año Euroclear, una proveedora de servicios financieros congeló, secuestró, mil 650 millones de dólares destinados a la compra de medicinas y alimentos, entre tantos casos que podríamos mencionar."

Russian afirmó que Venezuela siempre está en la agenda de los organismos multilaterales, de la Unión Europea y de gobiernos como el de EEUU y Colombia, por el modelo político que está desarrollando "que es distinto al modelo del sistema capitalista que mercantiliza con la vida y con la madre tierra. Nuestro modelo va a lo humano, garantiza los Derechos Humanos, sociales, económicos y culturales a los más vulnerables, promueve la fraternidad y la integración intercultural y social de los pueblos, es promotor de la paz en el mundo, por eso somos una amenaza para la región"

La religiosa preside la institución desde 2004, luego de morir su fundador, el padre español Juan Vives Suriat, quien la creó en los años 70 con activistas de Derechos Humanos de países del cono sur de América, cuando esta región era azotada por regímenes dictatoriales. Hoy cuenta con representantes en varios países de ese continente y en Ginebra. En 2017, durante los hechos de violencia generados por un sector de la oposición, la sede de Fundalatín, ubicada en un sector del este de Caracas, fue atacada e intentaron quemarla.

"Nos acusaron de ser colectivos chavistas, reventaron las ventanas y nos amenazaron con quemar la sede con nosotros dentro, como hicieron con varios venezolanos durante las guarimbas", dijo al tiempo que fustigó a Luis Almagro, Secretario general de la OEA y a relatores de ese organismo y al Alto Comisionado de Naciones Unidas, por censurar los informes presentados por Fundalatin donde documentaron cada muerte "producida por esa violencia política que nunca condenaron y que por el contrario alentaron".

Pese a la crisis, el Estado fortalece lo social

FUNDALATIN, defiende que no obstante la caída abrupta y significativa de los precios del petróleo y el bloqueo financiero, el Estado venezolano mantiene las políticas públicas que ha dirigido en 18 años a los más vulnerables. "Nunca ha recortado la inversión social, al contrario la ha incrementado", asegura mientras menciona los sucesivos decretos de incremento salarial, el aumento a las pensiones que disfrutan más de 3 millones de adultos mayores, la adjudicación de casi 2 millones de vivienda a familias desasistidas, el fortalecimiento de la educación y la salud públicas, así como la búsqueda de soluciones específicas para atender la contingencia ante la escasez de alimentos y de medicinas, producto del bloqueo financiero.

"La FAO, agencia calificada de Naciones Unidas, aseguró que Venezuela ha superado uno de los retos del milenio, el 'Cero Hambre'. Nos preguntamos donde está la crisis humanitaria?", inquirió.

Criticó la posición de la jerarquía de la iglesia venezolana, que en los momentos de mayor tensión del país, nunca condenó la violencia política y más recientemente también se ha resistido al diálogo, llamando abiertamente a la salida del Presidente Maduro, "sin generar un aporte por la paz ni por alcanzar el bien común para el pueblo venezolano."

Invitó a las comunidades, organizaciones sociales, a partidos políticos españoles con los que mantuvo encuentros, a visitar Venezuela "para que constaten una realidad distinta a la que cuentan los medios españoles".

Sobre las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela en mayo próximo, la presidenta de Fundalatin aseguró que "servirán para seguir fortaleciendo el sistema democrático venezolano. Esperamos la participación de un pueblo que está cada día más consciente de su rol, su protagonismo y de su participación".

Censura sistemática

Aunque FUNDALATIN tiene estatus consultivo para la elaboración de los informes de Situación País en materia de Derechos Humanos y está acreditada como organización de la Sociedad Civil en la OEA, su presidenta acusa la permanente censura que sufren los informes de esta ONG en relación con Venezuela.

"Hemos hecho informes bien documentados con cifras, con estadísticas, por un lado sobre la violencia política ejercida por sectores extremistas de la oposición durante 2016 y 2017, y también hemos verificado con datos confiables, que en Venezuela no existe ninguna crisis humanitaria. Cada vez que pedimos audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no las niegan para impedir que expongamos una visión distinta de lo que han llevado ONG’s que vienen actuando como partidos políticos y no como defensoras de los Derechos Humanos, instrumentalizando la lucha por derechos fundamentales para justificar una intervención".

