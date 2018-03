Queso de mano elaborado por el “Doctor Quesero” maracucho gana premio en Nueva Zelanda

Dietrich Truchsess, conocido como Doctor Quesero Credito: Instagram

08-03-18.-En un evento tradicional masivo celebrado en Nueva Zelanda, que contó con la presencia de 28 jueces altamente calificados y más de 300 tipos de quesos en competición, se llevó a cabo la evaluación detallada de los distintos aspectos que hacen del queso un alimento único.



Tomando en cuenta factores como la presentación, el olor, la textura y muchos otros detalles, los jueces estudiaron cada muestra para determinar a comienzos de mes cuales fueron los merecedores de medalla por mérito y calidad.



A pesar de que la totalidad de los anuncios se hará el 15 de Marzo, fueron revelados los quesos ganadores de medalla en los “NZ Champions of Cheese Awards 2018”, resaltando el queso de mano telita, hecho por el emprendedor venezolano Dietrich Truchsess, conocido como Doctor Quesero, nacido en Maracaibo y establecido en Nueva Zelanda, quién es una referencia reconocida en la fabricación de queso artesanal.



Una de las jueces acotó que a pesar de que el queso de mano telita parece “un disco plano” es un excelente queso, lo cual llevó en conjunto a la decisión del resto de los evaluadores a otorgarle medalla de plata y su merecido reconocimiento al Doctor Quesero, en nombre de su compañía “Kaimahi Dairy Ltd”.



Era de esperarse que la textura blanda, el sabor salado característico y aroma, llevaran al queso de mano venezolano a un puesto de honor en este reconocido evento de talla mundial, celebrado en Auckland, Nueva Zelanda, destacando además la participación de importantes críticos, autores de revistas y libros, compradores influyentes y expertos provenientes de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Suiza frente a más de 2000 kilos de queso en distintas presentaciones.



Con orgullo, Doctor Quesero agradeció el reconocimiento en sus redes sociales, indicando que la medalla de plata obtenida, iba dedicada a todos los venezolanos dentro y fuera del país, recordando que no hace falta más que dedicación y voluntad para alcanzar las metas.



¡Con orgullo, el queso de mano telita hecho en Venezuela ahora figura entre los mejores del mundo! Si quieres aprender a hacerlo en casa, ingresa a la página del Doctor Quesero y encarga su libro, este además trae muchas otras recetas y explicaciones detalladas, que no requieren de conocimientos previos en la cocina.

