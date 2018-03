Realizan homenaje a Chávez en Mississippi

7 de marzo de 2018.- La organización Cooperativa, Jackson, del Estado de Mississippi, organizó un foro con activistas y académicos para conmemorar el quinto aniversario de la siembra del Comandante presidente Hugo Chávez líder de la Revolución Bolivariana.

En su presentación Kali Akuno, presidente de dicha organización, destacó el papel ha venido jugando el proyecto revolucionario como ejemplo digno de soberanía y solidaridad con los pueblos del mundo. Akuno resaltó como se ha apoyado a los sectores más empobrecidos de EE.UU con la política de energía gratis para más de dos millones de personas impulsada a través de Citgo y reiteró que ante la crisis que vive Venezuela a causa del bloqueo de Estados Unidos y Europa la respuesta de los estadounidenses debe ser profundizar en la solidaridad.

Por su parte el Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en EE.UU Carlos Ron, en videoconferencia explicó las decenas de agresiones, que viene sufriendo Venezuela, en los últimos tres años, sobre todo con el bloqueo financiero, farmacéutico y alimenticio, además de las sanciones políticas.

Venezuela Democracia Plena

Participación de Carlos Ron, Encargado de Negocios de La Embajada de Venezuela

Carlos Ron, también reafirmó como el Gobierno Bolivariano ha venido profundizando el proceso democrático a través acciones concretas y palpables. Una de ellas del diálogo impulsado por el presidente Maduro al frente de una oposición que el año pasado produjo cerca de doscientos muertos, al rechazar la paz y recurrir a hecho violentos como quemar Afrodescendientes, incendiar escuelas, hospitales. En segundo lugar el desarrollo de tres elecciones celebradas el año pasado la elección de quinientos constituyentistas para una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ya que la Asamblea Nacional dirigida por la oposición entró en desacato constitucional; la elección de gobernadores donde la oposición apenas obtuvo tres gobernaciones y por último la elección de Alcaldes donde el PSUV obtuvo la mayoría de los cargos y por último las venidera Elección Presidencial en el mes de mayo, donde un sector de la oposición participará poniendo condiciones aceptadas por los instituciones venezolanas.

Ron, agregó que pese a que se han ampliado las garantías democráticas la reacción ha sido inverosímil pues el candidato de la oposición Henry Falcón también ha sido amenazado con ser sancionado por el gobierno de Donald Trump, lo cual es un indicador de intervención descarada en los procesos internos en nuestro país.

Por su parte "Jesús Chucho" García, Cónsul General de Venezuela en New Orleans, destacó la importancia del papel que jugó Chávez en la reconfiguración geopolítica de América Latina al impulsar mecanismos de integración como la Comunidad de estados Americanos y del Caribe (CELAC), Unasur, Alba y Petrocaribe, dejando fuera a Estados Unidos y Canadá, así como estableció relaciones directas con África, que antes de Chávez solo eran con tres países africanos.

Como exjefe de Misión Diplomática de Venezuela en Angola y Mali, García puso en práctica los lineamientos de Chávez y la solidaridad con África impulsando la formación de miles de jóvenes africanos promoviendo el apoyo mutuo entre Venezuela y África en el campo internacional.

En relación a la inquietud de los presentes sobre la escasez de medicinas y alimentos, como principal matriz reflejada en los medios internacionales, García aseveró que "nunca dicen que las empresas farmacéuticas como la Merk, Jhonson and Jhonson, Pfizer y Bayer se fueron de Venezuela para provocar esta crisis, al igual que las industrias de alimentos donde algunos empresarios venezolanos recibieron del gobierno venezolano dólares preferenciales para producir alimentos, estos bandidos huyeron con esos dólares a este país que acoge a los corruptos más perversos de América Latina". También agregó que "Lo más fuerte de esto es que hemos querido comprar medicinas y la orden de Estados Unidos y Europa es que no nos las vendan…y eso es un crimen, es ahí donde debemos buscar en parte las causas de esta situación que ya expusimos en el Congreso de los Estados Unidos recientemente".

El cónsul aclaró que no duda que el modelo rentista petrolero fue un fracaso y hoy el país está en la urgente necesidad de acelerar la construcción de un modelo productivo, no rentista, además de ser mas vigilantes de los aporte que se entregan para los productores y desburocratizar los procesos de participación popular para lograr los niveles de producción deseados y poder combatir la inflación.

No a la Intervención Militar

Sr. Dambala Hougan

Un grupo de ciudadanos venezolanos de oposición presentes en el foro, después de de exponer su visión de la crisis que vive Venezuela, llamaron a la intervención militar de EE.UU en Venezuela como forma de derrotar a Maduro.

Algunos de los participantes en el foro como el Sr. Dambala Hougan, les explicó que es lamentable que planteen esa propuesta pues no tienen la menor idea de los que es una intervención militar, donde lamentablemente Estados Unidos ha Participado dejando millones de muertos y lisiados no solo del país que se invade, sino de los americanos negros y pobres que regresan lisiados, otros en bolsa negras y después ridículamente le rinden un homenaje "eso no y rechazamos ese tipo de propuesta, la crisis de Venezuela la resolverán los venezolanos y en paz", recalcó Hougan.