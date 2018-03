Brasil tiene 86.000 solicitudes de refugio en espera: casi 18 mil son de venezolanos

El Gobierno de Brasil tiene actualmente 86.000 solicitudes de refugio que están a la espera de respuesta porque solo hay 14 funcionarios para evaluar las peticiones, informaron este fin de semana fuentes oficiales.

Aunque el Ministerio de Justicia aumentó el número de funcionarios, que hasta el año pasado eran seis, la demanda creció entre 2016 y 2017, según informe divulgado por el portal G1.



Mientras esperan, los migrantes tienen garantizados derechos básicos como el acceso a la salud y a la educación públicas.



El Comité Nacional para los Refugiados (Conare), adscrito al ministerio de Justicia, es el organismo encargado de evaluar los pedidos con solo 14 funcionarios.



Según declaraciones del coordinador del Conare a G1, Bernardo Laferté, el comité logró analizar 1.179 pedidos que en promedio esperan dos años para recibir respuesta.



Incluso doblando la fuerza de trabajo "la gente no da abasto", dijo Laferté.



De acuerdo con el informe, en 2017 hubo una cifra récord de solicitudes de refugio que alcanzó los 33.866 pedidos, número que prácticamente triplicó las 10.308 demandas registradas el año anterior.



Según datos del Ministerio de Justicia, Venezuela encabeza el listado de las solicitudes de refugio en Brasil con 17.865 casos.

Venezolanos en Boa Vista

Le siguen Cuba (2.373), Haití (2.362), Angola (2.036) y China (1.462).

El estado fronterizo de Roraima, uno de los más pobres de Brasil, ha recibido cerca de 40.000 venezolanos durante el último año, aunque esa cifra puede ser mayor, pues se cree que muchos no llegan a registrarse.



El informe también indicó que existe una cantidad considerable de pedidos que son archivados porque después de entrar en el refugio, el solicitante regulariza su residencia en el país, por ejemplo casándose con un ciudadano brasileño.



La nueva Ley de Migración, que reemplazó al Estatuto del Extranjero de 1980, prevé la exención del pago de las tasas para la regularización en Brasil del extranjero que no tenga condiciones financieras.

Venezolanos en Boa Vista dicen que huyen de la crisis pero su sueño sería regresar al país

Manuel y su esposa no paran de toser pero sonríen: su bebé ya no tiene sarampión. Hace años integraban la clase media de su natal Venezuela, pero ahora se albergan en un hacinado refugio en el norte de Brasil, junto a cientos de compatriotas que huyeron de la crisis.



La familia vive desde hace un mes en el abrigo Tancredo Neves en Boa Vista, la capital de Roraima, a 200 km de la frontera con Venezuela. El gimnasio fue declarado refugio en 2017, cuando el flujo migratorio venezolano explotó instalándose en plazas, parques y esquinas de esta ciudad de 330.000 habitantes.



Carpas, hamacas, cartones: la gente duerme como puede en Tancredo Neves. Uno que otro privilegiado tiene un colchón. La ropa cuelga por doquier.

El espacio debería albergar como máximo a unas 180 personas, evalúa la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Pero estimaciones oficiales dicen que hay más de 600. No hay un número exacto, como tampoco lo hay de venezolanos en Boa Vista. La alcaldía calcula que son 40.000, equivalentes a poco más del 10% de su población.



La mayoría procede del oriente de Venezuela. Por el occidente, más de medio millón ya se marcharon a Colombia, buscando mejores horizontes que los de un país rico en petróleo pero sumido en una debacle económica y social, con el gobierno de Nicolás Maduro cada vez más aislado en la escena continental.



Sobrevivir



Los dos patios del gimnasio están impregnados con el olor a madera quemada. Muchos cocinan en fogatas, usando latas como ollas. Sopa, pasta o arroz con algunas verduras, aquí es la ley del plato único.



Quienes no consiguen alimentos dependen de la cocina comunitaria, un pequeño espacio mal acondicionado, donde algunos voluntarios se turnan para preparar almuerzos masivos con productos donados.



"Eso no se puede comer", dice Katiuska Cedeño, de 43 años, mientras revuelve un ensopado con arroz y algunas verduras en una tiznada lata de aceite.



Hace cuatro meses dejó Venezuela con su esposo y sus dos hijos, "para cambiar de vida". Pero allí, lamenta, "no se vive sino que se sobrevive".



Duermen en un rancho de cartón construido bajo un árbol. Una ubicación privilegiada en una ciudad donde las temperaturas rayan los 36ºC, pero que de poco servirá en abril, cuando comiencen las lluvias amazónicas.



"La situación de los venezolanos está empeorando en este tipo de refugio porque es insalubre y promueve el aumento de enfermedades como sarna, dermatitis, gripe, asma y alergia", advierte el doctor municipal, Raimundo de Sousa.



"¿Por qué no es Venezuela?"



Al fondo del patio una gallina corretea en torno a una fogata donde jóvenes hierven agua para colar café.



"Esa gallina sólo está viva porque esto no es Venezuela", dice Luis, de 19 años, mientras se balancea sobre una hamaca. "No sabemos cuándo llegó, apareció aquí, es como nosotros, otra sin casa", agrega Maikel, de 17.



Los voluntarios de la cocina estiran las provisiones para que todos coman. Si sobra, cosa rara, se repite.



A pocos metros, Mónica Becker, de 31 años, se dispone a asear a su hijo menor, un bebé aún de brazos.



Vendedora ambulante en la caribeña Puerto La Cruz, a más de 1.000 km de distancia, se marchó con sus dos hijos y se quedó sin dinero en la frontera, pero pudo llegar hasta Boa Vista con pasajes de caridad de la iglesia.



La mujer está agradecida por tener donde dormir, pero lamenta el estado de los baños. El de mujeres y niños tiene cinco sanitarios, todos tapados, y el mal olor llega hasta la entrada.

Las mujeres se asean con agua que recogen en potes. Los dos lavamanos sirven de estantes para colocar toallas y mudas de ropa. El piso está inundado.



Mónica llora, por haber dejado en Venezuela a su madre y su hermano. "No quería que mis hijos murieran de hambre, por eso me vine", explica.



Espera que la crisis acabe, para volver.



Esperando el futuro



El Tancredo Neves está en un barrio de clase baja en la populosa zona oeste de Boa Vista. Fuerzas de seguridad custodian la entrada y acaban de instalar cámaras y un sistema de brazaletes para controlar el acceso.

"Esto es horrible (...), no quiero esto para mis hijas", dice Norbelys Linares, que trabaja en un mercado y en una buena semana envía 20 reales (USD 6,2) para ayudar con la educación de sus hijas. "Prefiero que no coman, pero que estudien".

Delgada, curtida por el sol y aparentando más que sus 33 años, Norbelys, que estudiaba contabilidad, anhela mejorar su condición para traer a sus dos hijas, de 9 y 12 años. Tiene apenas unas cobijas y un par de mochilas de las que saca una muñeca de trapo.



"La compré para ellas", cuenta. Pero no sabe cuándo podrá entregárselas y la incertidumbre le hace llorar. Sujeta la muñeca. "Al menos siento que las tengo aquí".