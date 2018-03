Partido comunista uruguayo respalda pacto entre Gobierno y oposición para garantías electorales

4 Marzo 2018 - El Partido Comunista de Uruguay (PCU) respaldó el acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la oposición venezolana sobre las garantías para las elecciones de Presidente de la República, consejos legislativos estadales y concejos municipales.

De acuerdo con una nota de Prensa Latina (PL), ese pacto "es un paso más para lograr una salida política a la crisis" en el hermano país.

El PCU señaló que es una "respuesta contundente a la ofensiva del imperialismo yanqui", a la Organización de Estados Americanos (OEA) como su ministerio de colonias y como punta de lanza, con su secretario Luis Almagro "como actor estelar" y al autoconvocado Grupo de Lima.

Destacó que el camino de la construcción a una salida democrática en la República Bolivariana "no pasa por Washington, ni por Miami, ni por Lima", sino que está en Caracas.

Además apoyó el esfuerzo del gobierno y el pueblo venezolano en el camino hacia la paz y expresó su solidaridad ante las amenazas del imperialismo yanqui.

En un extenso editorial intitulado "Venezuela otro paso hacia la paz", el semanario de la fuerza política hizo un recuento de los últimos acontecimientos a nustro país y calificó de "enorme envergadura" el acuerdo alcanzado la víspera entre gobierno y la mayoría de la oposición.

Expresó que el paso dado constituye una salida democrática de "no al golpe, no a la invasión, no a la violencia".

El material periodístico aseguró que en el transcurso de 2018 el imperialismo yanqui "ha mostrado la cara más descarnada y brutal de su contraofensiva en el continente".

En tal sentido, mencionó la gira del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, por varios países del continente, en los que utilizó "la peor retórica intervencionista e imperialista en mucho tiempo".

También aludió a las declaraciones del exjerarca petrolero en la Universidad de Austin, Texas, en las cuales reivindicó la vigencia de la Doctrina Monroe y profirió amenazas contra Venezuela y Cuba.

Los comunistas señalaron que el gobierno del Frente Amplio, a través de su Cancillería, "no dijo nada sobre las expresiones gravísimas" de Tillerson y, aunque se mantuvo al margen del Grupo de Lima, votó a favor de la "injerencista resolución de la OEA", reseñó PL.

Manifestaron asimismo que esperan con "sinceridad y fraternidad" que la Cancillería de su país "asuma autocríticamente su error y rectifique", por la decisión tomada en la OEA contra Venezuela.