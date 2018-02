Legisladora ecuatoriana: es derecho de Venezuela participar en la Cumbre de Lima

la legisladora ecuatoriana Gabriela Rivadeneira.

22 Feb. 2018 - La participación de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas en Lima es un derecho, y se debe respetar la soberanía de ese país y los tratados internacionales, dijo a Sputnik la legisladora ecuatoriana Gabriela Rivadeneira.



"Es derecho de Venezuela participar en la Cumbre, incluso para que pueda exponer y saldar dudas que existen en la región, implementadas por un sistema de comunicación monopólico, corporativista, pero además ligadas a grupos de poder económicos y a las pretensiones del Gobierno de EEUU de insertar agenda política en América Latina", indicó una de las líderes de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).



Para Rivadeneira es "sumamente grave" que se quiera evitar la participación del mandatario venezolano Nicolás Maduro, pues cree que la VIII Cumbre de las Américas no puede ser "selectiva" con "presidentes legítimamente electos por sus pueblos".



El Grupo de Lima considera que en Venezuela se rompió el orden institucional con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada exclusivamente por el oficialismo, ya que asumió las competencias de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).



Pero la también expresidenta del parlamento ecuatoriano asegura que esta declaración más bien responde a "una nueva reconfiguración de fuerzas de derecha ligada a los intereses de Estados Unidos en la región".



En ese sentido, añade que esta acción es "una falta de respeto a la soberanía, al derecho internacional" donde deben prevalecer "los tratados internacionales", no "el afecto o desafecto de un presidente hacia otro", sino "el derecho de la soberanía, que es el que tiene que primar en un cumbre que tiene que acoger a todos los países de América".



Rivadeneira consideró además que "Ecuador no debería participar en un espacio internacional donde uno solo de los países miembros pueda ser excluido de la exposición y de la toma de decisiones", pues las cumbres son "espacios de interrelación, que tienen que servir primero para conocer en realidad de lo que está pasando con la gobernabilidad en nuestros pueblos".



Es decir, en opinión de la asambleísta, esta sería la oportunidad para que el presidente Maduro exponga su punto de vista y explique "lo que realmente está pasando en Venezuela".



"No nos quejemos de que en un futuro sea el mismo Ecuador el que pueda ser excluido por cualquier situación política de cualquier espacio internacional; esto no se trata de Venezuela, se trata del respeto a la soberanía, a la gobernabilidad y a los tratados internacionales que somos parte", apuntó la parlamentaria.



Finalmente, Rivadeneira sostuvo que este es el momento para que "los presidentes que buscan el progresismo, que están del lado del progresismo o que respetan los métodos democráticos, tengan la sensatez de pedir la participación del presidente Maduro en la Cumbre".

El Grupo de Lima fue creado el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana para hacer un seguimiento a la situación en Venezuela.



La declaración de ese día fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 713 veces.

La fuente original de este documento es:

SputnikNews (Para Rivadeneira es "sumamente grave" que se quiera evitar la participación del mandatario venezolano Nicolás Maduro, pues cree que la VIII Cumbre de las Américas no puede ser "selectiva" con "presidentes legítimamente electos por sus pueblos".)