(VIDEOS) Nicaragua cierra filas junto a Venezuela y rechaza intento de aislacionismo

Managua, 22 feb (PL) El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, consideró que los intentos hoy por excluir a Venezuela de la VIII Cumbre de las Américas, a realizarse en abril próximo en Perú, carecen de sentido y lógica, al tiempo que constituyen un acto de intolerancia.



En opinión del mandatario, ese accionar rompe con las más elementales normas internacionales y de respeto, a la vez que evidencia una regresión a los tiempos de la intolerancia en términos políticos e ideológicos.



Han tomado la decisión de excluir a Venezuela de esa reunión. Eso no tiene sentido, no tiene lógica y esto rompe lo que es el principio del respeto a la Carta de Naciones Unidas', denunció Ortega la víspera al intervenir en el acto central por el aniversario 84 de la desaparición física de Augusto C. Sandino,



Asimismo, el jefe de Estado advirtió que Venezuela es una nación a la que se pretende destruir, por el simple hecho de brindar cooperación y solidaridad a los pueblos de la región, e incluso al de Estados Unidos.



Igualmente refirió que esos intentos no son nuevos, pues con Hugo Chávez al frente de la nación suramericana también se le intento destruir.



Ahora con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, también se le intenta destruir. ¿Y cuál es el daño que ha hecho Venezuela? Simplemente brindar colaboración y cooperación, apostilló.



Ortega sostuvo que la Cumbre de las Américas debería ser un espacio para encontrarse y dialogar, en la cual incluso se puedan tratar temas que puedan distanciar y ver hasta dónde es posible encontrarles solución.



Nosotros -enfatizó- esperamos que se pueda superar ese veto que se le está haciendo a Venezuela.



Por otro lado, el presidente nicaragüense contrastó el accionar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), al afirmar que ese bloque camina sosteniéndose en el proceso de integración hacia la unidad de la región.



En ese sentido recordó que independientemente de la ideología de los gobiernos del área, todos coincidieron en la necesidad de unirse, lo cual permitió el nacimiento de la Celac, cuya membresía incluye a los 33 países de la región.



A juicio de Ortega, América Latina y el Caribe a través de la Celac están dando al mundo una muestra de tolerancia, de madurez, de respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos.



'Ahí nadie se puso a condicionar, simplemente se ha venido dando la rotación, independientemente de quien esté en el gobierno se realiza el encuentro', enfatizó.



