António Guterres dice que situación de Venezuela es un “gran factor de preocupación”

19 Feb. 2018 - El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes que la situación de Venezuela representa un “gran factor de preocupación” y lamentó que no parezca posible alcanzar una solución a corto plazo.



“Nos preocupa mucho que no haya acuerdo político en Venezuela y que la situación no tenga un horizonte de solución a corto plazo”, dijo durante una rueda de prensa realizada en la Universidad de Lisboa.



Guterres recordó que en los últimos meses hubo un “aumento significativo” de venezolanos que han emigrado a Colombia, a quien la ONU está apoyando en materia de ayuda humanitaria.



“Estamos colaborando desde Naciones Unidas con Colombia en la ayuda humanitaria a esas personas, pero es un gran factor de preocupación”, aseveró.