Diplomático del Perú rechazó acciones ilegítimas de su Gobierno contra el Presidente Nicolás Maduro

Rivero sostuvo que: “La cancillería peruana comete la madre de todos los esperpentos diplomáticos”.

19 de febrero de 2018.- El diplomático quién fuera embajador del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oswaldo de Rivero, rechazó el comunicado de la cancillería de su país al desinvitar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la Cumbre de las Américas, informó el portal web del ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.



A través de un artículo de opinión en la prensa peruana de Rivero sostuvo que: “La cancillería peruana comete la madre de todos los esperpentos diplomáticos”.



En este sentido, el Diplomático peruano señaló, que tal acción viola la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su artículo 132, el cual precisa que la asistencia a las reuniones no se establecen por las relaciones bilaterales entre el Gobierno y cualquier Estado Miembro.



En el artículo, Oswaldo de Rivero, precisó que: “La asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la Organización de los Estados Americanos o a las conferencias y reuniones previstas en la Carta, o celebradas bajo los auspicios de la Organización, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de los órganos, conferencias y reuniones precitados y no depende de las relaciones bilaterales entre el Gobierno de cualquier Estado miembro y el Gobierno del país sede”.



Indicó además que las acciones del gobierno del Perú viola el Derecho Internacional, por lo tanto la desinvitación al Presidente venezolano es ilegítima.



“Y tendremos ahora que tragarnos esta desinvitación (..) nunca he visto un nivel tan bajo profesional en la Cancillería, una lástima, no leen ni la Carta de la OEA y hacen cometer la madre de todos los esperpentos diplomáticos al Perú”, resaltó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 2170 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)