(VIDEO) La increíble voz del niño venezolano que cautivó al reguetonero Nicky Jam

16 Feb 2018 - Neison Aro Fernández no sabía que una broma de sus vecinos se iba a transformar en un video viral publicado en la cuenta de Instagram del cantante de reguetón Nicky Jam.Todo comenzó cuando uno de sus vecinos lo llamó para que le cantara algún tema el día de su cumpleaños. El muchacho, de 14 años, según una entrevista de Primicia, comenzó a interpretar una canción y se dio cuenta de que sus amigos lo estaban grabando.Mientras cantaba a capela 'Yo te recuerdo', del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel, quienes registraban su voz le decían que iban a colgar el video en las redes y él con timidez les decía que no lo hicieran.El adolescente, que vive en ciudad Guayana, en el estado Bolívar, zona de gran riqueza natural y mineral en el sur de Venezuela, no esperaba que Nicky Jam colgara el clip en su cuenta en las redes sociales."¡Wow! ¿De qué parte de Venezuela es este ángel?, se preguntó el intérprete del conocido tema 'El perdón', en su publicación, que alcanzó hasta ahora casi tres millones de reproducciones.