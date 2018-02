Este fin de semana fijarán fecha para reunión entre ministros de Defensa de Colombia y Venezuela

Caracas, 15 Feb. AVN.- El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que el fin de semana fijarán la fecha para el encuentro binacional entre ministros de Defensa de Venezuela, General en Jefe, Vladimir Padrino López y su par de Colombia, Luis Carlos Villegas, para establecer un plan de seguridad para reforzar la seguridad en la frontera.

En ese sentido precisó que el ministro Padrino López llamó este jueves a su par colombiano, y se pusieron de acuerdo para fijar el encuentro de este fin de semana, y agregó que espera que "podamos tener un plan integral de paz, de seguridad para toda la frontera".

En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que ofreció desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado se dirigió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y le dijo: "con un poco de sensatez, usted y yo pudiéramos ver un plan especial elaborados por nuestros ministros para incrementar la seguridad fronteriza. Usted como Presidente de derecha, capitalista, ya de despedida en Colombia y yo como Presidente revolucionario, socialista, chavista de Venezuela".

Destacó que Venezuela es víctima de la criminalidad en la frontera, y mencionó entre los males que enfrenta el país en esta zona es el contrabando de gasolina y billetes.

"Nosotros hemos sido víctimas de paramilitarismo, de los ladrones de carro, de los traficantes de drogas, narcotráfico, de la guerra colombiana, hemos sido y somos victimas del trafico de gasolina, del tráfico de producto, del robo de billete físico, somos víctimas de toda la criminalidad de la frontera que viene desde Colombia", describió.

Por otra parte, el jefe de Estado mostró una carta que le dirigió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en donde lo invita al vecino país para conversar temas que tienen que ver con la región.

El gobierno de Colombia, sin embargo, desmintió la existencia de dicha carta.

"Para hablar de estos temas, presidente Santos, necesitamos comunicación, respeto, paz. Eso es lo que yo quiero", señaló Maduro.

El mandatario nacional destacó que si llega a ver al Presidente Santos, " le voy a reclamar férreamente por sus expresiones xenofóbicas, de odio contra el pueblo de Venezuela".

"Yo amo al pueblo de Colombia, nosotros amamos a Colombia profundamente, amamos a Colombia, yo no sé si el Presidente Santos ama o no a Venezuela por las acciones que él toma contra los venezolanos en Colombia, creo que nos odia, y se los voy a decir, si llegó a ver al presidente Santos", agregó.

El mandatario también refirió que el despliegue de fuerzas militares colombianas en la frontera sin lugar a duda tuvo que ver con la visita que realizaron la semana pasada el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson y el jefe del Comando sur, Kurt Tidd, al vecino país.

En ese sentido, Maduro resaltó que Colombia en su política exterior está subordinada a los intereses del imperio estadounidense.

El jefe de Estado venezolano destacó que en las filas militares neogranadinas hay conciencia de la necesidad de paz con Venezuela, "en filas militares colombianas no quieren un conflicto, y no se van a prestar a un conflicto con Venezuela, me consta firmemente que en filas militares colombianas respetan la soberanía de Venezuela", aseveró.

Reiteró que los gobiernos de Colombia y de Venezuela están obligados por la historia, por la geografia, "por nuestro pueblos, por Dios, estamos obligados a oírnos, a comunicarnos, a entendernos, y a trabajar por la paz".