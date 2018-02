Venezuela reabrirá consulado en Miami para la inscripción de venezolanos en el Registro Electoral

Caracas, febrero 15 - Venezuela reabrirá su consulado en Miami, Florida, cerrado en enero de 2012 para la inscripción de los venezolanos que viven en este estado de Estados Unidos (EEUU) en el Registro Electoral (RE), de cara a los comicios presidenciales pautados por el Poder Electoral para el próximo 22 de abril.



"He recibido una solicitud de la comunidad de venezolanos en Miami, para que yo proceda a abrir el consulado de Miami para ellos poder inscribirse y prepararse para votar el 22 de abril, y le he dado la instrucción al canciller de la República Bolivariana de Venezuela para que se proceda de inmediato a abrir el consulado de Miami para que todos los venezolanos se inscriban en el Registro Electoral Permanente", expresó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión.



Desde el Poder Judicial, donde se realizó un acto para el inicio del período judicial, el Mandatario Nacional informó que instruyó al ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, que se realicen las gestiones correspondientes para que se abra el consulado.



De igual forma, señaló que solicitó este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) extender hasta el 25 de febrero, el período de inscripción de los venezolanos que viven en el exterior, con el fin de que participen en los comicios presidenciales.



Indicó que esta decisión acoge una petición realizada por sectores de la oposición, durante las mesas de conversaciones realizadas en República Dominicana, que finalizaron con la firma de acuerdo solo por parte del Gobierno Nacional, dado que la oposición se negó a suscribir los seis puntos que fueron discutidos desde septiembre pasado.



"He acogido una petición que me han hecho los factores de oposición, que se extienda el período de inscripción en las embajadas y consulados de Venezuela y le he solicitado al Consejo Nacional Electoral que se extienda hasta el 25 de febrero la inscripción de los venezolanos en el Registro Electoral Permanente para que puedan votar desde los países que ellos viven", expresó el mandatario venezolano.



En este sentido, recalcó que estas acciones forman parte del acuerdo consensuado que se había llegado en República Dominicana, no obstante, la decisión tomada por la oposición — impuesta por ejes imperiales — de no firmar el documento.



"Mi papel ha sido convocar más de 400 veces al diálogo por la paz", subrayó Maduro al tiempo que reafirmó su compromiso de cumplir los seis puntos del acuerdo.



"Como jefe de Estado me comprometo a cumplirlo en todas sus partes", sentenció.

