Maduro denuncia que el gobierno de Colombia bloquea importación de alimentos y medicinas

Caracas, 12 de Enero.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este viernes que el Gobierno de Colombia se ha dedicado a sabotear y bloquear cualquier importación a Venezuela de alimentos y medicinas.

"Todos los días nos persiguen los barcos de alimentos que traemos del mundo, nos los detienen en pleno mar, los regresan a sus puertos de origen, nos cancelan cuentas bancarias y secuestran el dinero con el cual pagamos medicina, se ha dado el caso del Gobierno colombiano, se ha dedicado a perseguir cualquier barco, cualquier requiso de importaciones de Venezuela haga a Colombia se trate de medicina o se trate de alimentos”, acotó durante el cierre de la VII Reunión de Extraordinaria de La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado Común de los Pueblos (Alba – TCP).

En transmisión de VTV, el jefe de Estado denunció ante el Alba-TCP que el pasado mes de diciembre, el gobierno de Colombia saboteó la entrega del pernil navideño que Venezuela había importado y que iba a ser distribuido al pueblo venezolano, a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Precisó que este producto "se pudrió en la frontera de Colombia por orden del Gobierno colombiano habiendo nosotros establecido el pago, a pesar de la persecución financiera".

"Es una persecución diaria, no hay día que pase que no nos cancelen una cuenta bancaria y que no nos secuestren una cantidad importante de divisas de dólares en alguna cuenta en el mundo", dijo.

Ante este cerco financiero, impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, el mandatario nacional indicó que el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció este viernes durante el encuentro sobre el diálogo político con la oposición venezolana dicho bloqueo.