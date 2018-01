Ramonet destaca que en 2017 el chavismo demostró su fortaleza y capacidad de superación

1º Enero 2018 - El periodista y analista político Ignacio Ramonet destacó los triunfos que obtuvo la Revolución Bolivariana, promovida por el líder socialista Hugo Chávez y dirigida actualmente por el presidente Nicolás Maduro, durante el año 2017.



"El chavismo ha demostrado su fortaleza y su capacidad de superación, y ha conseguido ampliar su base de apoyo, incrementando las fuerzas políticas y sociales en favor de la revolución. Ahí está, más sólido que nunca, lo cual significa un alivio y una luminosa esperanza para toda América Latina", expresó en su artículo de opinión denominado Las doce victorias del presidente Maduro en 2017,



Ramonet enfatizó que el pasado año arrancó con ataques a la institucionalidad del país, que buscaba socavar al Gobierno Bolivariano presidido por Maduro. Ante ello, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frenó el intento de golpe de Estado que pretendía dar la Asamblea Nacional, actualmente en desacato, que buscaba desconocer al Presidente con un supuesto abandono de cargo.



Esta acción, detalló Ramonet, llevó que el TSJ interviniera “para señalar que, en virtud de la Constitución, (que) la Asamblea Nacional no puede destituir al jefe de Estado, directamente elegido por el pueblo”.



Otros de los logros del chavismo en 2017, fue la masiva asistencia del pueblo el 23 de enero al llamado que realizó Maduro a una marcha para llevar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, frente a una convocatoria a una movilización opositora el mismo día. "Se pudo ver netamente como el chavismo popular domina las calles, mientras que la oposición exhibía sus divisiones y su escualidez extrema", expresa Ramonet.



Otro de los triunfos que destaca el analista español se encuentra la victoria sobre la campaña injerencista contra Venezuela, así como los constantes ataques desde la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldados por los sectores más extremistas de la oposición y dirigentes políticos de derecha en la América Latina.



“Caracas contraatacó al momento, y consiguió la solidaridad diplomática de la mayoría de los Estados latinoamericanos y caribeños. A pesar de los deshonestos ardides y de los falsos argumentos del secretario general de la OEA —Luis Almagro—, Venezuela jamás pudo ser puesta en minoría. Venció de manera irrefutable. Y los enemigos de la Revolución Bolivariana, entre ellos Washington, se rompieron los dientes contra la sólida estrategia imaginada por el presidente Maduro, basada en la realidad de los hechos, la honestidad política y la ética”, señaló Ramonet, haciendo referencia al respaldo de 21 países que recibió Venezuela en el seno de esta organización.



Tras esta constante injerencia por parte de la OEA, Venezuela en abril decidió iniciar el proceso de retiro de esta organización.



El triunfo más destacado de la Revolución, señala el periodista español, fue el 1º de mayo cuando el presidente Maduro, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, figura establecida en la Carta Magna de 1999, con le fin de garantizar la paz y derrotar las guarimbas perpetradas por la oposición entre abril y julio, que dejó saldo de más de 120 fallecidos y más de mil heridos. "La extrema derecha golpista lo intentó todo para generar una guerra civil, fracturar la unión cívico-militar, y destruir la democracia venezolana", indica el artículo.



Con esta decisión, la oposición buscó, nuevamente, impedir las elecciones pautadas para el 30 de julio, no obstante; esa fecha más de ocho millones de venezolanos respaldaron la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente con la elección de los 545 miembros de esta instancia constitucional.



“Al día siguiente, como lo había vaticinado el Presidente, las 'guarimbas' se dispersaban. La violencia se desvanecía. La paz volvía a reinar (…) El presidente Maduro logró de ese modo derrotar a las 'guarimbas' y abortar la evidente intentona golpista. Se plantó con firmeza frente a las amenazas, y lo hizo sin alterar lo sustancial de su política. Esa fue su victoria más espectacular del año 2017”, enfatizó.



A este triunfo electoral, detalló, le siguió la victoria en octubre en las elecciones regionales – 19 de las 24 gobernaciones del país pasaban a mano de la Revolución Bolivariana – y los comicios municipales, realizada en diciembre, en las que el chavismo conquistó más de 300 alcaldías.



En el área económica, Ramonet valora como una victoria el anuncio del presidente Maduro en diciembre de la creación de la primera criptomoneda, denominada el Petro, con el fin de vencer el bloqueo económico impuesto por el gobierno estadounidense, tras las constantes sanciones unilaterales contra la patria.



“Ese anuncio despertó un fuerte entusiasmo en la comunidad de inversores de las criptomonedas, colocó a Venezuela en la vanguardia de la tecnología y las finanzas globales, y generó enormes expectativas", expresa el periodista, quien añado: "Venezuela dio así un paso enorme para poseer un mecanismo revolucionario de financiamiento al que ninguna potencia extranjera podrá imponer sanciones, ni boicotear la llegada de capitales. En ese sentido, el petro es una clara victoria más del presidente Maduro”.



De igual forma resalta la reestructuración de la deuda con tenedores de bono tras las sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU contra la principal empresa de todos los venezolanos: Pdvsa. También indica que otro logro del Gobierno Bolivariano son las relaciones estratégicas para solventar el saboteo de importación de medicinas.



En materia social, señaló Ramonet, se encuentra la creación del sistema Carnet de la Patria, con el fin de fortalecer las misiones y grandes misiones impulsadas por la Revolución Bolivariana, y en cuanto al área internacional destaca los nuevos acuerdos para superar la coyuntura actual de Venezuela con países como Bielorrusia, Argelia, Rusia. Asimismo, celebra los esfuerzos hechos por el Gobierno para logar un acuerdo de recorte de producción de crudo de países Opep y no Opep, para recuperar los precios del crudo.