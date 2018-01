(VIDEO) Nadia Hernández: La artista venezolana elogiada que diseñó el espectáculo de fuegos artificiales en Sidney

01-01-18.-Nadia Hernández está siendo elogiada en todo el mundo por ser la creadora del espectáculo visual que adornó el cielo con más de 28 mil fuegos artificiales y para orgullo, nuestro es una venezolana. Así reseña

Mientras que la mayoría de los juerguistas de fin de año pueden llevar serpentinas o un frasco de alcohol furtivo, Nadia Hernández estará empacando uvas.

La tradición es un guiño al lugar de nacimiento del artista de Sydney, Venezuela. "En partes de América Latina comemos 12 uvas a la medianoche", dice Hernández. "Está destinado a traer buena suerte para el nuevo año".

Hernández usó las herramientas simples de tijeras y papel de colores brillantes para crear sus visuales vibrantes, que combinan una estética influenciada por el arte popular venezolano con la iconografía australiana, como el Puente del Puerto, la Casa de la Ópera y la flora y fauna nativas.

"Me gusta agregar un poco de realismo mágico, para que puedas ver los ojos, pero ¿son los ojos de los fuegos artificiales o los árboles o son personas pasadas o personas en el futuro? Agrega una narración al trabajo que la gente puede obtener perdido en ", dice Hernández.

Las imágenes han aparecido en carteles en el período previo al gran evento y algunos tonos nunca antes utilizados como el naranja brillante, el rosa, el verde lima y el azul claro aparecen en los fuegos artificiales del domingo por la noche inspirados en su paleta de colores. Las imágenes de Hernández también recibirán el último lienzo cuando se vean en las torres del Harbour Bridge.

"Cuando veo mi trabajo proyectado en algo tan icónico como el puente, podría llorar", dice Hernández con una sonrisa. "Definitivamente espero tener una reacción emocional".

A billion people will watch 28,000 fireworks launch from 175 firing points on Sydney Harbour tonight. Creating a vision for such a big bang rests on Nadia Hernández's shoulders. #NYEABC #SydNYE pic.twitter.com/DFp8S78izf