(VIDEO) PCV: El Gobierno de Nicolás Maduro ha destruido el salario

04-05-23.- “Definitivamente el salario ha sido destruido; ha sido eliminado” afirmó Perfecto Abreu Nieves, presidente del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a propósito de los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro el pasado primero de mayo.“El gobierno ha persistido en su política de bonificación del salario”, denunció Abreu tras explicar que las medidas presentadas por el Gobierno “están lejos de las aspiraciones del movimiento obrero y popular”.“La conquista de un salario justo para una vida digna e indexado a la canasta básica familiar continúa siendo una de las banderas de lucha fundamentales de todo el movimiento obrero y de los trabajadores venezolanos”, agregó.Una lista de engañosAbreu cuestionó la supuesta indexación de los bonos al dólar y recordó que “lo único que capitaliza el esfuerzo de trabajo de los obreros, de los trabajadores y de la familia venezolana, son las prestaciones sociales y si el salario está eliminado, indudablemente no va a haber ninguna capitalización de ese esfuerzo laboral de los trabajadores en nuestro país”.Para el PCV este nuevo fraude da continuidad da una lista de engaños en materia salarial. Abreu recordó la trampa del anclaje del salario al Petro así como la promesa hecha hace un año a los jubilados de un bono especial del 10 mil Bs.“Primero anunciaron un bono integral; luego quedó en dos partes, después en tres. Lo cierto del caso es que no pasó de ser una mentira más. Hasta este momento ese bono no se lo han pagado a los jubilados de la Administración Pública”, destacó.Las medidas anunciadas son una provocaciónEl PCV calificó los anuncios presidenciales como “una soberbia provocación” aun movimiento de trabajadores que ha estado en las calles desde principios de año reclamando salarios y pensiones dignos. “El Gobierno pretende convertir la justa lucha por el salario en una conspiración en su contra”, explicó el dirigente del PCV.“Están a la caza de condiciones para una situación contingencia; declarar un estado de Emergencia con el que suspendan muchos derechos constitucionales y crear una nueva situación en el país”, agregó.El PCV instó a los trabajadores y a los sectores populares a no caer en provocaciones: “Vamos a la calle, vamos a movilizarnos, vamos a continuar esta lucha porque la victoria al final será de este pueblo”, afirmó Abreu.