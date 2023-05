Parlamento Obrero de Base pide unidad en la lucha por los derechos laborales a la CVG

Parlamento Obrero de Base

3 de mayo de 2023.- En rueda de prensa, trabajadores que conforman la agrupación laboral Parlamento Obrero de Base reiteraron su petición a las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), de intervenir el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) para que se restituyan las condiciones de seguridad laboral en las empresas básicas.



El coordinador de Parlamento Obrero de Base, José Amezquita, alegó que Inpsasel continúa desentendiéndose de los múltiples accidentes laborales que ocurren en las estatales a causa de la desincorporación de los delegados de prevención, quienes permanecen como no requeridos, así como de la desintegración de los comités de higiene que ordena la ley.



A propósito del Día del Trabajador, los obreros solicitan a la junta interventora de la CVG la investigación profunda del ente y mejoras de las condiciones de seguridad en todas las industrias básicas.



“¿Qué mejor regalo para los trabajadores que hacerle una auditoría a Inpsasel?

Inpsasel tiene que estar llena de profesionales de la seguridad que amen su profesión para ayudar al prójimo. Este ente se hace la vista gorda y no supervisa, ni habla sobre los accidentes laborales a pesar de que lo saben”, enfatizó el trabajador.

Unidad sindical, la clave para obtener respuestas



En el marco de las múltiples solicitudes que han hecho todos los trabajadores del holding, de investigar e intervenir las empresas filiales de la CVG, Amezquita hizo un llamado a la unidad de los sindicatos, argumentando que cada compañía quiere ser atendida de forma individual, cuando el reclamo en todas ellas es el mismo.



En este sentido, los empleados exhortan a cada sindicato u organización laboral a unir fuerzas para que la respuesta sea colectiva y no se circunscriba a una sola de las estatales.



“No puede ser que el lunes vaya CVG; el jueves, Ferrominera; el miércoles, Edelca. ¿Cuándo van a dar respuesta? Los planteamientos de todas las empresas es el mismo: la bolsa, la reactivación, los jubilados. Pero cada quien trata de reunirse aparte. No. La respuesta que buscamos todos es la misma. Los puntos son los mismos”, destacó Amezquita.



Nuevo presidente de Venalum



El pasado 20 de abril, según Gaceta Oficial Nº 42.612, fue designado el ciudadano Ángel Bolívar como nuevo presidente de CVG Venalum.



En este sentido, los voceros de la organización declararon que solicitarán a la nueva directiva de la estatal del aluminio la reincorporación del personal no requerido y la restitución de los beneficios contractuales que fueron erradicados por el memorándum 2792.



Amezquita agregó que entregarán una comunicación solicitando que los reciba el nuevo presidente de Venalum, Ángel González. “Le solicitamos, como venimos haciendo desde hace un año y medio, la restitución de los derechos laborales. Es importante la reactivación del personal de seguridad. También solicitamos que se cumplan deberes como la entrega de listín de pago”, concluyó.