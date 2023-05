(VIDEO) Trabajadores marcharon este 1º de Mayo en Venezuela y repudian las políticas antiobreras de Maduro

02-05-23.-Trabajadores y trabajadoras en Caracas marchan este 1 de mayo en repudio a las políticas económicas antiobreras del gobierno de Maduro. Exigen aumento al salario mínimo igual a la canasta básica, alto a los despidos, libertad de los trabajadores presos y repudian la corrupción.En el acto oficialista Maduro anunció el congelamiento del salario mínimo, un mísero aumento en bono alimentación y reduce el llamado "bono de guerra", una burla a los trabajadores.En Venezuela lo que reina es capitalismo del más salvaje. El Gobierno hambreador y represivo de Maduro destruyó los derechos laborales para placer de toda la patronal: el capital privado, los viejos y nuevos ricos, la alta burocracia corrupta, son los beneficiarios de esa política que hace desguace con los derechos de los trabajadores.En el propio día de las y los trabajadores el Gobierno de Maduro se burló una vez más de toda la clase obrera, decretando el congelamiento del salario mínimo que no sobrepasa los 5 dólares mensuales, y cínicamente aumentando míseramente el cesta ticket de alimentación y reduce el llamado "bono de guerra" (que estaba en 40 y lo pone en 20 dólares), que no es más decretar el hambre para todo un pueblo. Continúa con la política de bonificación total mientras el salario mínimo sigue en el suelo, todo para congratularse también con los empresarios.Como declararon voceros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo: "Con el anuncio de hoy el gobierno de Maduro reafirma su brutal política contra la clase obrera, a favor del capital privado y de todos los patronos. Sigue congelado el salario mínimo, profundiza la bonificación del salario y deja en la miseria crítica a jubilados y pensionados."Por eso que, el cuento del país recuperándose es el de la prosperidad de las ganancias en base a la miseria salarial, es el de cientos de padres y madres de familia en la calle, despedidos tanto en empresas privadas como públicas. Es el capitalismo puro y duro. Hasta en el propio acto oficialista de este 1° de Mayo, Maduro recibió un rotundo "NO" a su decreto. Los asistentes le responden que no están de acuerdo con el anuncio que deja congelado el salario mínimo. "¡Nooo!", dicen, y el Presidente dice: "¡Aprobado por la clase obrera!". Antiobrero a más no poder.Todo esto acontece, mientras continúa un corrupción rampante generalizada. Miles de millones de dólares en corrupción están en la base de la tragedia nacional. El gobierno destapa apenas una de sus tantas ollas podridas y se pretende lavarse la cara, mientras insiste en que “no hay plata” para salarios y pensiones iguales a la canasta básica.Por todo esto la rabia se hizo sentir en las calles de Caracas. A seguir primeras postales con imágenes y videos de parte de lo que se vivió en la jornada de este 1° de Mayo en Caracas que fuimos reflejando a través de las redes sociales de La Izquierda Diario. Claramente fue una demostración contundente de respuesta a las políticas hambreadoras del Gobierno de Maduro. En toda la marcha se hizo sentir la demanda más unánime, un salario igual a la canasta básica, entre otras exigencias fundamentales, así como contra la corrupción rampante.Momentos en que arrancaba la marcha desde Plaza Venezuela hacia Parque Carabobo, punto donde se encuentra la Fiscalía General de la República.En un bloque unificado la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) marchó junto a corrientes sindicales y políticas como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la corriente sindical clasista CCURA, las organizaciones de izquierda Partido Socialismo y Libertad (PSL), Marea Socialista, el PCV, Lucha de Clase entre otras agrupaciones políticas y corrientes sindicales. También eran parte del bloque los agrupamientos feministas Pan y Rosas, Mujeres en Lucha, Movimiento Clara Zetkin, y activistas independientes. El bloque se aglutinaba alrededor de una gran pancarta: Contra la corrupción y por un salario mínimo igual a la canasta básica.Durante la manifestación en este 1° de Mayo, Suhey Ochoa de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y de la LTS agitando durante el recorrido de la marcha por las banderas de los trabajadores y las trabajadoras, contra la precarización salarial, la corrupción y un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente.Angel Arias de la LTS, también durante la manifestación exige por las demandas de la clase trabajadora, por la independencia política de clase del gobierno y de los partidos patronales, así como las banderas de la mujer trabajadora y la comunidad sexo diversa.Las mujeres trabajadoras, de la salud, del magisterio y demás sectores marcaron su presencia. Es que son de las más golpeadas con la tragedia nacional. Son la mayoría en los trabajos más precarios (limpieza, tercerizadas, etc.), soportan dobles y triples jornadas de trabajo, con salarios miserables ha aumentado la mal nutrición de las madres para priorizar la alimentación de los hijos, más expuestas a los abusos patronales machistas y a la violencia doméstica, sin condiciones para decidir sobre su reproducción (sin anticonceptivos ni aborto legal).Pero la manifestación no pudo llegar a su punto final planificado. Antes de llegar a la estación del Metro Bellas Artes un pelotón de la Policía Nacional Bolivariana bloquea el avance. Con una tanqueta mariposa y cuerpos represivos tranca el paso hacia Parque Carabobo. "Las calles son del pueblo no de la policía" entonaban los manifestantes.La movilización de trabajadores de este #1roDeMayo no pudo avanzar hasta su punto de llegada por el operativo represivo. Ángel Arias de la LTS lo denunció desde el sitio en momentos en que era impedido el paso.