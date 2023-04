Trabajadores en Guayana llaman a concentrarse en la CVG para un 1ro de Mayo propio, sin burócratas ni patronos

El viernes 28 de abril, coincidiendo con una concentración de trabajadores de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, a la que también asistieron solidariamente algunos de las empresas privadas como Masisa, los presentes hicieron un llamado a los trabajadores para un 1ro de Mayo propio, "sin la burocracia que oprime y sin el patrono que explota". En un video difundido por Twitter, hablaron dirigentes de los briqueteros, de los sidoristas y de otras empresas CVG, seguidos por el vocero de los trabajadiores de la transnacional maderera Masisa. Les llaman a un encuentro de calle en la sede de la CVG en Puerto Ordaz, para una protesta de 1ro de Mayo que sea propia.

Trabajadores de las empresas básicas concurrieron este viernes ante la CVG, para manifestar su descontento con la falta de respuesta oportuna a sus demandas y reclamos por parte de la Junta Interventora de la CVG, recién nombrada a raiz de las destituciones y detenciones de altos integrantes de la gerencia por presunto involucramiento en hechos de corrupción. Pero las medidas que califican de "antiobreras" y que fueron tomadas por los hoy destituídos o presos todavía siguen vigentes y la Junta Interventora no les parece que esté dando muestras de resolver situaciones pendientes a favor de los trabajadores.

Por ejemplo, a muchos trabajadores se les impide entrar a laborar en las empresas y exigen su ingreso, ya que se les mantiene privados de beneficios complementarios con un salario mínimo que no alcanza ni para una pequeña fracción del costo de la alimentación del trabajador y de su familia. Les llaman los "no requeridos", una especie de "limbo laboral" que violenta el derecho al trabajo y a un salario suficiente.

También entre los de la maderera Masisa hay trabajadores afectados por una figura similar, permitida por el gobierno y las autoridades del trabajo, que son los "no convocados", desincorporados de la producción, al matgen de todo beneficio contractual, y obligados a subsistir con el mínimo sin poder realizar ningún otro trabajo. Esto se lo han aplicado recientemente a trabajadores de empresas de la Corporación Venezolana del Café (Café Venezuela) bajo la denominación de "suspensiones".

Varios luchadores obreros de la CVG efectuaron el llamado a celebrar un 1ro de Mayo independiente, y Jean Mendoza, luchador laboral que lleva la vocería de los trabajadores de Masisa, convocó a una demostración propia de los trabajadores, no manipulada por burocracias gobernamentales o partidos de los empresarios privados. Dijo Mendoza que "Guayana no marcha más ni con el patrón público que oprime ni con los partidos propatronales y empresas privadas que explotan". Propuso, para esa movilización, consignas contra la corrupción, por un salario igual a la canasta básica y por la recuperación de los puesto de trabajo (en alusión al problema de los "no convocados", "no requeridos" o "suspendidos").

En su Twitt incorporó un video en el que luchadores laborales de la CVG y él mismo por los obreros de Masisa, hacen sus denuncias y exigencias, y convocan a los trabajadores de toda Guayana a manifestarse el lunes ante la sede de la CVG desde las 8 de la mañana.