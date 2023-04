(VIDEO) Empresa Mondelez en Barquisimeto se niega a restituir transporte a trabajadores para forzarlos a renunciar

26-04-23.-Este martes 25 de abril, trabajadores y trabajadoras de la empresa Mondelez de la planta Barquisimeto salieron a protestar exigiendo el derecho al transporte para los que viven en ciudades periféricas, eliminado por esta patronal cuando es un derecho de su contrato colectivo, buscando forzar su renuncia. No a los despidos.Desde hace dos años la empresa transnacional Mondelez suspendió el transporte a los trabajadores y las trabajadoras que viven en ciudades a más de 60 kilómetros de distancia de la planta donde laboran, como es Yaritagua, El Tocuyo y Quibor. Todo con el objetivo perverso para obligarlos a renunciar, pues es imposible costear su transporte con los salarios que perciben.Por eso este martes se tomó la iniciativa de salir a protestar frente a la empresa, así como la del conjunto de los trabajadores de los tres turnos de la planta de pernoctar, hasta que la empresa restituya el transporte. Siguen exigiendo este derecho, pues en todo este tiempo tienen que ir y venir por sus propios medios, dejando prácticamente todo su salario.Al principio eran más de 60 trabajadores de las ciudades periféricas, y a los pocos se han visto obligados a dejar la empresa por no poder costear el medio para llegar a la planta de Barquisimeto, quedando en la calle y sin trabajo. Ahora quedan 23 entre trabajadores y trabajadoras, que se niegan a renunciar y pelear por sus derechos.Actualmente en la planta de Barquisimeto laboran alrededor de 660 trabajadores y trabajadoras, pero en el año 2018 eran 1250. El resto de los trabajadores, en todo este tiempo han sido despedidos o han abandonado la empresa al no tener cómo con lo que percibían mantener a sus familias, lo que es definido también como despidos indirectos. Una arremetida que continúan con los trabajadores que viven lejos de la planta suspendiendo su derecho elemental al transporte.Mondelez es una empresa que mantiene grandes ganancias con una de las manos de obra más baratas del mundo en Venezuela, siendo parte de una mega corporación transnacional estadounidense, uno de los principales monopolios de alimentación a nivel mundial, que emplea más de 100.000 trabajadores en decenas de países.Pero la empresa no quiere escuchar el clamor de los trabajadores, pero han decidido retomar la pelea hasta conquistar su demanda, pues es un derecho adquirido, tal como lo hicieron a mediados del año pasado contra los salarios de hambre. Mientras nos venden el cuento de un país recuperándose, los patronos públicos y el capital privado hacen desguace con los derechos laborales, dejan cientos de padres y madres de familia en la calle. Basta de despidos.