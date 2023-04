(VIDEO) En Procter & Gamble denuncian amenaza de despido de 250 trabajadores y cierre de la empresa

20-04-23.-Este miércoles 19 de abril en horas de la mañana fue agitado para los trabajadores y las trabajadoras de la multinacional Procter & Gamble. Salieron a protestar en las calles de Barquisimeto ante la amenaza de despido de más de 250 trabajadores y el cierre de la empresa.Procter & Gamble está en un proceso de cierre dejando a los trabajadores y las trabajadoras sin fuente de empleo y en la calle. Los trabajadores de esta empresa están sufriendo una embestida que a través de medidas coaccionatorias pretenden hacer renunciar a 250 personas de casi mil de que antes laboraban, y que la multinacional los ha ido cesanteando.Se trata de una de las principales compañías a nivel mundial dedicada al mercado del consumo masivo, y ha venido dando un salto en su constante política discriminatoria y antisindical con los despidos en masa que ha venido realizando y los salarios de hambre. En Venezuela está ubicada en la zona industrial de Barquisimeto, estado Lara.“Denunciamos a esta multinacional PROCTER & GAMBLE por el atropello que ha venido haciendo y que pretende despedir a 250 trabajadores. Esta multinacional no se saldrá con la suya porque cuenta con el apoyo de la clase obrera de Barquisimeto. A PROCTER & GAMBLE le paramos la mano los trabajadores, no se lo vamos a permitir”, declaran los obreros."No al cierre de PROCTER GAMBLE" exigen los trabajadores y las trabajadoras, quienes se manifestaron en las calles de Barquisimeto desde tempranas horas de la mañana.Procter & Gamble viene operando vía la empresa Polar, pues trae sus productos elaborados de estos países para que la empresa de Lorenzo Mendoza los distribuya en Venezuela, y así consigue mantener la maquinaria paralizada y proceder al cierre de la multinacional. Por eso los obreros dicen NO a esta maniobra vía la Polar, otra de las empresas que también opera con políticas discriminatorias y antisindicales.La protesta contó con el apoyo de los trabajadores de otras empresas de la región, como son los de Mondelez, de Capri y de otros sectores. La medidas antiobreras de Procter & Gamble se da en un contexto de ajuste y despidos que se vienen impulsando desde distintas empresas del sector privado como en las distintas industrias del Estado. Con todas estas medidas desde arriba hace que estas empresas se envalentonen y ataquen en masa a la clase trabajadora. Pero los trabajadores de Procter en su lucha se mantienen firmes como lo han demostrado esta mañana.Por eso es fundamental lograr la mayor unidad de acción por parte de los trabajadores y de las trabajadoras de las distintas empresas de la región para resistir este avance contra los despidos, salarios de hambre y nuestras condiciones de vida.os trabajadores de Procter & Gamble deben organizarse junto a estos sectores que están resistiendo a los despidos, como es el caso de los trabajadores de Café Venezuela, entre otras empresas. Es con la coordinación entre los trabajadores como se enfrentan los planes de estas patronales para defender nuestros intereses y pelear por una salida donde no seamos los trabajadores quienes siempre paguemos sus crisis. Basta de despidos.