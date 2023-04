En su visita a Guayana Delcy Rodríguez ignora a trabajadores de base de las industrias básicas

06-04-23.-La Vicepresidenta Delcy Rodríguez recientemente estuvo en Guayana en visita a las industrias básicas. Pero en lugar de reunirse con los trabajadores que han sido electos como voceros en medio de las protestas de las primeras semanas de enero, prefirió reunirse con integrantes de la CPTT que no son más que una extensión del brazo del partido de gobierno dentro de las empresas.



En la reunión de Delcy Rodríguez estuvieron presentes, además de integrantes de los llamados Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, el Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, entre otros. Prácticamente una réplica de una reunión sostenida en Caracas hace varias semanas, que incluso contó con la presencia de representantes de las empresas básicas, presos ahora por corrupción.



Es de destacar que el día anterior a esta visita de la vicepresidenta, los trabajadores de Sidor hicieron circular por las redes sociales videos donde mostraban cómo se daba el amedrentamiento por parte de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) militarizando el Portón 3 de la siderúrgica. Seguramente para intimidar a los trabajadores frente a cualquier protesta tomando en cuenta la visita de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez.



Recientemente fueron detenidos altos gerentes de las industrias básicas por corrupción, entre ellos Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Lino Gómez, vicepresidente Ejecutivo, Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas, Néstor Astudillo, presidente de SIDOR, entre otros altos ejecutivos de la CVG. Los mismos, entre muchos otros, que los trabajadores han venido denunciando por corrupción. Pero los trabajadores que denunciaron o salieron a pelear por sus derechos contra toda esta alta gerencia siguen desincorporados, despedidos e incluso amedrentados por las fuerzas policiales.



Los CPTT no son representantes de los trabajadores, más allá de su nombre formal, no son más que instrumentos controlados desde el Gobierno y las gerencias de las empresas del Estado para terminar de destruir cualquier vestigio de sindicato y de organización de los trabajadores para luchar de forma autónoma e independiente, de forma democrática a través de sus sindicatos, asambleas y otros organismos de lucha por las reivindicaciones de los trabajadores.



Pero los trabajadores de base, y sobre todo a los voceros votados en la asamblea del portón IV de Sidor para la mesa de diálogo establecida el 23 de enero, fueron totalmente ignorados por la Vicepresidenta. “No quiso sentarse con nosotros” dijo Luis Felipe Medina, trabajador de CVG Alcasa y miembro de dicha mesa de diálogo.



Ante un posible encuentro durante la visita, los trabajadores electos por las bases de las diferentes empresas básicas de la CVG, habían preparado la entrega de un documento a la Vicepresidenta, al igual que a la Defensoría del Pueblo, al ministro del Trabajo, al Fiscal general de la República y a la Inspectoría del Trabajo. Pero no fue posible.



Por su parte, el trabajador sidorista Yucxil Martínez, exigió a la nueva junta interventora de la CVG un encuentro con los miembros de la mesa. Exige respuesta al Gobierno nacional por los trabajadores que han sido desactivados de las empresas con medidas cautelares y calificación de despidos por salir a protestar y defender su derecho a un salario justo, pues la central sindical CBST (Central Bolivariana Socialista de Trabajadores) les ha dado la espalda.



Otro de los integrantes de la mesa de diálogo, César Soto, también planteó que los primeros pasos de la nueva directiva de la CVG de ser la reincorporación de los compañeros a sus puestos de trabajo, retomar el tema del contrato colectivo con todos los conceptos salariales y demás derechos contractuales.



Los representantes de base de los trabajadores no solo vienen siendo marginados, sino que han sido víctimas de amedrentamientos y acciones antiobreras. Así, Yuxcil Martínez ha declarado a La Izquierda Diario que “no solo que nos desplazaron, sino que dejaron desactivados a los cinco miembros de la mesa electa por los trabajadores de Sidor, nos dejaron sin pago. Tomaron ese tipo de represalias laborales cuando habían firmado un acta de no tomar represalias judiciales ni laborales contra nosotros”.



“Nosotros somos trabajadores de base que estamos en pro de lucha buscando las reivindicaciones laborales plasmadas en la Constitución y en la Ley del Trabajo. Esa ha sido nuestra lucha y seguirá siendo”, concluye el obrero sidorista en nombre de sus compañeros de la mesa de diálogo votada por los trabajadores de base.