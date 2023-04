Denuncian desalojo del sindicato Sirtrasalud del Oncológico Luis Razetti

Oncológico Luis Razetti

4 de abril de 2023.- Las autoridades gubernamentales están realizando, desde octubre de 2022, una rehabilitación de las instalaciones del Oncológico Luis Razetti de Cotiza, que fue exigida por las trabajadoras y trabajadores de ese centro hospitalario. Esto lo han aprovechado para desalojar la sede de Sirtrasalud.



El delegado sindical de control-Tribunal disciplinario, Oscar Linares, que estuvo demandando la rehabilitación por muchos años, sin embargo, ahora se ve forzado a denunciar que «las autoridades hospitalarias me pidieron las llaves de la sede del sindicato para pintar, y ahora no me quieren dar acceso y han decidido darle otro uso. Esto es una violación a nuestros derechos laborales y a la libertad sindical, porque la convención colectiva estipula la existencia de espacios para las organizaciones sindicales».



El desalojo de Sirtrasalud de su sede en el hospital, se produjo desde el mes de febrero de 2023, Desde entonces el delegado sindical se ha dirigido verbalmente y en varias oportunidades ante Director del Instituto de Oncología, Dr. Luis Razetti, el ciudadano, Mario Laya, así como ante otras autoridades y, sin embargo, solo ha recibido respuestas evasivas, razón por la cual, el delegado hace esta demanda pública.



Varias organizaciones se hacen solidarias y le exigen a las autoridades hospitalarias del Oncológico Luis Razetti que respeten la libertad y autonomía sindical y restituyan su sede a Sirtrasalud. Hacemos un llamado a las trabajadoras y trabajadores para que defiendan a su organización sindical de este nuevo ataque patronal.