Sindicato de Bauxilum denuncia desaparición de trabajador que fue detenido por funcionarios policiales

CVG Bauxilum

11 de marzo de 2023.- El secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Alúmina (Sutralúmina), José Sánchez, denunció la desaparición de Daniel Alcalá, trabajador del área de Seguridad Patrimonial de CVG Bauxilum, a manos de funcionarios policiales del Estado.



Según Sánchez, Alcalá fue apresado en horas de la mañana del 9 de marzo, testigos aseveran que efectivos policiales se apersonaron en la empresa para llevárselo sin explicar los cargos que se le imputan.



A más de 24 horas de su detención, los familiares del afectado no han podido comunicarse con él y desconocen su paradero.



“El trabajador fue arrestado durante su jornada de trabajo. Fue detenido por un cuerpo policial. Se lo llevaron. Los familiares desconocen dónde está el trabajador. Entró a la empresa y de allá lo sacaron detenido”, expuso Sánchez, quien también es miembro del Parlamento Obrero de Base, agrupación laboral de Guayana.



Alcalá no ejerce cargos sindicales ni está vinculado formalmente a la actividad laboral.



“El día de la paralización de Sidor, el 9 de enero, ese mismo día se hizo una actividad en el portón I de Sidor, convocada por el gobernador Ángel Marcano y la Central Obrera. Una parte de Bauxilum no fue al portón I, sino al portón IV de Sidor. En ese momento, el trabajador Daniel Alcalá estaba allí y era quien dirigía a una parte de ese grupo. Podría ser por eso, pero nadie sabe si es así. Presumimos que fue por eso”, puntualizó el dirigente.



Sin información oficial ni pronunciamiento



Los trabajadores resintieron que hasta el momento no ha habido ningún tipo de pronunciamiento por parte de la compañía. A su vez, nadie les ha ofrecido información a los parientes sobre el paradero de Alcalá.



“CVG Bauxilum debería estar emitiendo un comunicado sobre la detención de ese trabajador y por qué fue. Él es un trabajador de la empresa”, reiteró el entrevistado.