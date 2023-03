(VIDEO) “A 34 años del Caracazo, es peor el paquetazo”: trabajadores protestaron una vez más en Caracas

01-03-23.-Este lunes 27 de febrero, en el aniversario del Caracazo, trabajadores del sector universitario, profesores, pensionados y demás sectores laborales dieron continuidad a las protestas por salario igual a la canasta básica y derechos contractuales. Protestas similares se replicaron en 16 de los 23 estados, como Falcón, Carabobo, Monagas, Nueva Esparta y Cojedes, entre otros.En Caracas la manifestación empezó con una concentración en Plaza Venezuela donde se fueron reuniendo distintos sectores laborales, sobre todo universitario. Luego decidieron marchar por la Av. La Salle para llegar a la Andrés Bello y continuar su recorrido por la Avenida Urdaneta hasta la sede del Ministerio Público. Aunque el objetivo era marchar hasta la Asamblea Nacional, un fuerte pelotón de la Policía Nacional Bolivariana impidió el paso.En la ruta, hicieron un alto frente al Ministerio de Alimentación para corear “No quiero bono, no quiero Clap, yo lo que quiero es sueldo digno ya”. Además, se fue insistiendo en el derecho a protestar, en momentos en que el gobierno busca restringir las protestas, “Y no, y no, y nos quitaran el derecho a protestar”. Aprovechando el aniversario del Caracazo fue muy correado también el cántico, “A 34 años del Caracazo, es peor el paquetazo".Es de recordar que aquella contundente protesta del 27 y 28 de febrero contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) y su “paquete” fondomonetarista, expresó la rabia y el hastío del pueblo contra la pobreza, el hambre y las precarias condiciones de vida a que estaba sometido, mientras la corrupción de los gobernantes era pública y notoria, en un país plagado de enormes desigualdades sociales. Fue una explosión de profundo malestar social de los de abajo con la vida que llevaban bajo un capitalismo dependiente en crisis que, para sostenerse, dejaba caer en picada el nivel de vida del pueblo y conducía a millones a la miseria.En Venezuela, el salario mínimo, así como la pensión que reciben más de cuatro millones de personas, ambos de 130 bolívares mensuales, equivalen a unos 5,3 dólares, cuando un kilo de carne de res cuesta entre 8 y 10 dólares.La última vez que el Gobierno de Maduro aumentó el sueldo base fue en marzo pasado, cuando equivalía a casi 30 dólares, un monto que desde entonces se ha reducido como consecuencia de la devaluación del bolívar frente a la divisa estadounidense, la moneda con la que se fijan los precios en el país.“El salario no vale nada, el gobierno lo acabó”, señaló una educadora durante la manifestación, planteando además la situación que se vive con la Onapre y con los trabajadores presos. Al cierre de la actividad, representantes del sector universitario anunciaron un paro de 48 horas a partir de este martes 28 de febrero, en todas las universidades del país.La Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) que impulsa La Izquierda Diario, participó de la protesta y por las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores y las trabajadoras, los salarios y los derechos contractuales, y contra todo el paquetazo de hambre y miseria el gobierno de Maduro. Por salarios igual a la canasta básica y trabajo con derechos contractuales para los trabajadores y las trabajadoras.“Los trabajadores y trabajadoras tenemos todo el derecho de inscribir con fuerza en nuestras banderas de lucha la exigencia de un salario que cubra lo básico para vivir y que se indexe mensualmente al ritmo de la inflación”, plantea Ángel Arias, dirigente de la LTS. “Podemos y debemos exigir tanto en el sector privado como en el público salario igual a la canasta básica y escala móvil mensual (indexación mensual a la inflación), recursos sí los hay. Y si “no saben” de dónde, los trabajadores sí sabemos, pero hay que arrancárselos con la lucha”, enfatiza Ángel Arias.