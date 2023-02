(VIDEO) Fenatev propone consulta para definir posible hora cero en Venezuela

24-02-23.-Ante la falta de respuesta del gobierno nacional, la Federación Nacional de Trabajadores de Venezuela (Fenatev) plantea la realización de una consulta nacional para conocer la postura de los trabajadores ante la manifiesta intención de las federaciones de convocar una hora cero.El giro de los acontecimientos en Venezuela, las protestas, el silencio del Ejecutivo Nacional respecto al aumento de sueldo y la inflación que no para con efecto inmediato sobre el poder adquisitivo casi inexistente del venezolano, son los factores que podrían llevar una hora cero en Venezuela.Por lo pronto, la propuesta es definir el inicio de la hora cero y con ella, el inicio de un paro indefinido de los trabajadores del sector educativo en el país. Este giro podría arropar a trabajadores de distintos sectores públicos que pudieran sumarse al paro indefinido.Según Gerardo Ramírez, secretario nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Venezuela (Fenatev), ya se constituyó la plataforma nacional de conflicto con más de 60 dirigentes de todo el país. Esto, para diseñar la agenda nueva agenda más allá de las protestas sostenidas de calle que inició en enero de 2023.“En los próximos días nosotros vamos a someter a consideración de los maestros. Vamos a consultarle a los maestros en un referéndum sindical magisterial sobre la hora 0, sobre el paro general indefinido y además de esto vamos a consultar a los maestros de un sí o un no, sobre la creación de una plataforma nacional de sindicatos para que tomen el tema salarial”, dijo Gerardo Ramírez.Agenda próxima de la FenatevDe acuerdo con Ramírez, para febrero todavía contemplan dos días de protestas a nivel nacional pautadas para el 27 y 28 de febrero que será la “marcha de las ollas vacías”.Mientras que para el 10 de marzo, día en que se celebra el Día del Médico, se llevará a cabo la marcha de las batas blancas.El dirigente no descartó seguir con la protesta a través de las asambleas y los acuerdos con los padres y representantes para que no lleven a sus hijos a las escuelas.“La mayoría de los centros educativos están en acciones sindicales tres y cuatro días, y otros hasta cinco días, eso va a depender de los acuerdos a los que han llegado padres y representantes con los maestros. Nosotros vamos a seguir en la lucha”, resaltó.