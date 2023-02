(VIDEO) Empresas básicas: Trabajadores que lideraron las pasadas protestas en Guayana convocan asamblea general

17-02-23.-Trabajadores integrantes de la mesa de diálogo elegida por los obreros de base en asamblea realizada en el portón 4 de Sidor, durante las protestas iniciadas el pasado 9 de enero, convocan a una asamblea general de los trabajadores de las industrias básicas de Guayana para este jueves 16 de febrero en la Plaza del Hierro en Puerto Ordaz. Denuncian todo el teatro armado por entes gubernamentales y la CBST imponiendo una “comisión” patronal en contra de la voluntad genuina de los trabajadores.El llamado a la asamblea general es para denunciar las maniobras de las autoridades gubernamentales y en rechazo de todos los trabajadores a la imposición por parte del gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, junto a los representantes de la Central Bolivariana Pedro Perales y José Gil, y todos los presidentes de las empresas básicas y el presidente de la CVG, Pedro Maldonado, de desplazar a los reales representantes de los trabajadores en lucha en las discusiones salariales. Así mismo, la asamblea es para discutir los siguientes pasos de la lucha de los trabajadores de las industrias básicas junto a los demás sectores que están luchando como los docentes, pensionados, entre otros.Así lo hizo saber Yucsil Martínez, trabajador de base de Sidor, quien, a través de una declaración de prensa junto a los demás integrantes de la mesa de negociación electa en asamblea, declaró: “Me encuentro con los compañeros de la mesa genuina elegida en el portón 4 de Sidor, por este medio le hacemos un llamado a todos los trabajadores de las empresas básicas y a los demás sectores aliados para este jueves 16 a las 9 de la mañana en la Plaza del Hierro a una asamblea informativa, tema de interés para todos los trabajadores de Guayana”.El escandaloso montaje del gobernador Ángel Marcano fue realizado de manera descarada como se pudo apreciar en los distintos videos que circularon por las redes sociales, ante ello, Yucsil Martínez enfatiza que: “Nosotros sí somos la mesa legal constituida por los trabajadores y elegida en asamblea y no esa falsa mesa que, pasando por encima de los trabajadores, impusieron a sus lacayos de los CPT (Consejos Productivos de Trabajadores), quienes viajaron en un avión para la ciudad de Caracas, pasando por encima del acta firmada por ellos mismos que tenían con nosotros para las reivindicaciones salariales de los trabajadores”.Por su parte, Raiza Pulido, representante de los trabajadores de Maderas del Orinoco – Mavetur, e integrante de la mesa de diálogo electa, también denunció toda la farsa del gobernador Ángel Marcano, haciendo público un video donde muestra la real acta firmada con los trabajadores de base y los representantes gubernamentales.“Trabajadores de Venezuela, trabajadores de las empresas básicas de Guayana”, empieza declarando Raiza, “esta es la real acta levantada por los trabajadores aquel 9 de enero del 2023, fecha emblemática para la lucha de los trabajadores de Guayana, donde reclamamos nuestros derechos, donde reclamamos por las cláusulas dejadas de percibir de nuestros contratos colectivos, de la Ley Orgánica del Trabajo y de la Constitución, donde se apersonaron representantes gubernamentales, como el diputado Roy Quiaragua, Pedro Perales y José Gil de la Central Bolivariana de Trabajadores, donde se proponen mesas para reunirse con los representantes de los trabajadores de las empresas y presidentes de las empresas básicas, y también se unió el gobernador Ángel Marcano y su comitiva, donde se ofrecieron respuestas oportunas para el cumplimiento de estas peticiones. Sin embargo, estos entes gubernamentales levantaron la mesa incumpliendo todas las peticiones de los trabajadores que no son más que las que están establecidas en los contratos colectivos.”Por ello, enfatiza la vocera de los trabajadores de Maderas del Orinoco, “Hacemos responsable al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, al señor Pedro Perales, al señor José Gil, de la firma con el ministro del Trabajo, Torrealba, en la ciudad de Caracas con representación de los CPT que no representan a la masa trabajadora de Guayana. Los trabajadores de base desconocemos cualquier acuerdo hecho a espaldas de la masa trabajadora.”Los representantes de base de los trabajadores que integran la mesa no solo fueron marginados, sino que están siendo víctimas de amedrentamientos, notificaciones de suspensiones y despidos, así como acciones antiobreras. Así, Yuxcil Martínez denuncia que “no solo que nos desplazaron, sino que dejaron desactivados a los cinco miembros de la mesa electa por los trabajadores de Sidor, nos dejaron sin pago. Tomaron ese tipo de represalias laborales cuando habían firmado un acta de no tomar represalias judiciales ni laborales contra nosotros”.Por eso, en los últimos días y violentando todos los acuerdos con los trabajadores de base de la CVG, el gobierno no solo desconoce la comisión genuina y el acta firmada, sino que también arremete con despidos a quienes forman parte de la comisión. A seguir una de las notificaciones de procedimiento de despido.Es que uno de los compromisos de la CVG y el gobierno fue respetar el derecho a la organización y a la protesta, y no tomar represalia alguna. ¡Eso también lo pisotea! Aquí notificaciones de despido que empiezan a llegarle a miembros de la comisión como a Yuxcil Martínez.Por todo esto es el llamado que hacen los trabajadores de la mesa de diálogo electa por los trabajadores durante las protestas de enero a la asamblea general para este 16 de febrero. El llamado es extensivo, ratifican, a todos los trabajadores y las trabajadoras que están reclamando por sus derechos laborales, por el salario y lo que les corresponde en las convenciones colectivas.