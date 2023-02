(VIDEO) Trabajadores protestaron nuevamente este 13 de febrero por salarios a pesar de fuerte presencia policial

14-02-23.-Trabajadores y trabajadoras del sector universitario, magisterio, enfermería y otros sectores de la administración pública, junto a jubilados y pensionados, salieron a protestar nuevamente en Caracas este 13 de febrero. Una ostensiva presencia policial impidió que llegaran al Ministerio de Educación y marcharan hasta la Asamblea Nacional.La concentración fue convocada a la altura de las Fuerzas Armadas con la Avenida Panteón con la intención de llegar las puertas del Ministerio de Educación, y de allí continuar hasta la Asamblea Nacional. La exigencia de un salario mínimo al nivel de la canasta básica indexado a la inflación y por las contrataciones colectivas continúa siendo las demandas centrales. Así, como se manifestó en Caracas, también se salió a protestar en otras ciudades del país, en la séptima semana desde que iniciaran las protestas el pasado 9 de enero.Luego de concentrarse, a las 11 de la mañana se decidió marchar por la Avenida Panteón hasta el Ministerio de Educación. Querían ratificar los cinco puntos de la exigencia salarial, por una parte; y por otra, rechazar la nueva ley de participación estudiantil aprobada por el Parlamento. Ya en las inmediaciones de la concentración era numerosa la presencia policial.“No tengo agua, no tengo luz, ni efectivo para pagar el autobús”, era alguno de los cánticos que se escucharon en la protesta. “Alerta, alerta, alerta compañero, que se está levantando el movimiento obrero”, era otro de los cánticos de los trabajadores públicos. “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, fue otra de las consignas que se fueron escuchando durante la protesta. Fedecámaras y la burocracia sindical del gobierno (la CBST) no nos representan, de lee en algunas de las pancartas en la movilización.Pero en las adyacencias del Ministerio de Educación la presencia militar se hizo más extensiva con pelotones antimotines cerrando el paso a los trabajadores y trabajadoras. Una hilera de pelotones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impedía el paso de los manifestantes: trabajadores universitarios, enfermeras y enfermeros, jubilados, pensionados. Los organizadores de la protesta decidieron bajar hacia las proximidades de la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), pero allí se toparon con barreras de más pelotones de la PNB por los cuatro costados.Los trabajadores no se intimidaron ante el ostensivo despliegue policial, gritando “Y no nos quitarán el derecho a protestar” y que “las calles son del pueblo y no de la policía”. El cerco era tal que la única opción era retroceder, pero los trabajadores y las trabajadoras permanecer en plantón a la altura del Banco Central de Venezuela. Una delegación de la Asamblea Nacional se hizo presente hasta el punto acordonado, que más allá de la recepción continúa haciendo oídos sordos tal como el gobierno de Maduro a los reclamos obreros. Por eso los trabajadores y las trabajadoras advirtieron que continuaran en las calles hasta conquistar un salario al nivel de la canasta básica.