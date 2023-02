Guayana/CVG: Gobierno desconoce acuerdos e impone comisión propatronal con los CPT

10-02-23.-Trabajadores de Sidor denuncian que “comisión” que salió en vuelo privado a la ciudad de Caracas a una reunión extraordinaria con ministros por situación salarial de las empresas básicas de Guayana no representa a los trabajadores. Viajan a discutir un aumento que se desconoce.Yuxcil Martínez, trabajador de Sidor e integrante de la mesa del diálogo elegida por los obreros en asamblea en el portón 4 de Sidor, junto a los demás miembros también electos por la base, declaró que “el día de hoy miércoles fuimos desplazados por el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, por la Central Bolivariana Pedro Perales y José Gil, todos los presidentes de las empresas básicas y el presidente de CVG, Pedro Maldonado, de la discusión salarial. Ellos planifican otra vez un plagio en contra de los trabajadores, los que realmente producimos en las empresas”.El trabajador sidorista enfatiza que tales personajes “nuevamente, tal como lo hicieron en el 2018 con el Memorando 2792, formalizaron una mesa pasando por encima de los trabajadores, eligiendo a sus lacayos de los CPT (Consejos Productivos de Trabajadores). Y de manera inmediata tomaron un avión para la ciudad de Caracas a buscar respuestas de los temas salariales, pasando por encima del acta firmada por ellos mismos que tenían con nosotros para las reivindicaciones salariales de los trabajadores”.Los CPT no son más que instrumentos controlado desde el Gobierno y las gerencias de las empresas del Estado para terminar de destruir cualquier vestigio de sindicato y de organización de los trabajadores para luchar de forma autónoma e independiente, de forma democrática a través de sus sindicatos, asambleas y otros organismos de lucha por las reivindicaciones de los trabajadores.“Sabemos y entendemos que estos señores que vendieron a la clase trabajadora con el Memorando 2792, hoy en día están haciendo lo mismo pasando por encima del hambre y las necesidades de los trabajadores, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias. No quieren reconocer el HCM que nos quitaron, no quieren reconocer nuestros derechos”, enfatiza Martínez.Los representantes de base de los trabajadores no solo fueron marginados, sino que fueron víctimas de amedrentamientos y acciones antiobreras. Así, Yuxcil Martínez denuncia que “no solo que nos desplazaron, sino que dejaron desactivados a los cinco miembros de la mesa electa por los trabajadores de Sidor, nos dejaron sin pago. Tomaron ese tipo de represalias laborales cuando habían firmado un acta de no tomar represalias judiciales ni laborales contra nosotros”.“Nosotros somos trabajadores genuinos, no nos debemos a ninguna corriente ni partido político, somos trabajadores de base que estamos en pro de lucha buscando las reivindicaciones laborales plasmadas en la Constitución y en la Ley del Trabajo. Esa ha sido nuestra lucha y seguirá siendo”, concluye el trabajador sidorista.