(VIDEO) Nuevamente los trabajadores salieron a protestar este #30 Ene. en Caracas por el salario y derechos contractuales

31-01-23.-A tres semanas de continuas protestas, los trabajadores y trabajadoras docentes, del sector universitario, salud, trabajadores públicos, jubilados y pensionados volvieron a la calle este 30 de enero. En Caracas se concentraron en la céntrica Plaza Venezuela para marchar hacia el centro de la ciudad demandando salario igual a la canasta básica y los contratos colectivos. También se realizaron protesta en otras ciudades del país.A las 10 de la mañana unas centenas de trabajadoras y trabajadores del sector público, con maestros y profesores a la cabeza, comenzaron a concentrarse en la Plaza de Venezuela. Esta nueva concentración ocurre el día en que la comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llega al país para su tercera ronda presencial del llamado Foro de Diálogo Social, reuniéndose en la Margarita, lejos de las manifestaciones.Los trabajadores rechazan acuerdos en dicha reunión que estén de espaldas a un salario igual a la canasta básica, como proponen sectores empresariales y el gobierno. El salario mínimo, así como la pensión que reciben más de cuatro millones de adultos mayores, ambos de 130 bolívares mensuales, equivalen a unos 5,9 dólares mensuales.Al salir de Plaza Venezuela la manifestación recorrió varias arterias dirigiéndose al centro de la capital. Marcharon por la Avenida México y finalizaron la actividad en la esquina El Chorro. Durante el recorrido pelotones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerraban el paso a distintos accesos para que la manifestación no pudieran avanzar y solo hacerlo por los calles o avenidas que ellos definían. Los trabajadores no se intimidaron ante el ostensivo despliegue policial, gritando “Y no nos quitarán el derecho a protestar” y que “las calles son del pueblo y no de la policía”.Desde Plaza Venezuela fue abriéndose camino por diversas arterias que conducían hacia el centro de la ciudad. Marcharon agitando y cantando consignas y agitando pancartas. "Somos docentes no somos delincuentes", "No al salario de hambre ni a pensiones de muerte", “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, fueron algunas de las consignas que se fueron escuchando durante la protesta.En otras ciudades del país se llevaron a cabo protestar en distintas ciudades del país. Cumaná volvió a ser testigo de una nueva extraordinaria y multitudinaria movilización de trabajadores de la educación, Universitarios, obreros y empleados de la gobernación, pensionados y jubilados, padres y representantes.Frente a lucha que llevan adelante los trabajadores del magisterio, como ha venido planteando Ángel Arias, trabajador estatal y dirigente de la LTS: "Es importante que, para que esta lucha no se desgaste, necesita tener saltos organizativos para fortalecerse. Desde la LTS estamos planteando la necesidad de que organicemos asambleas y que se conformen Comités de Conflicto en cada escuela, liceo y lugar de trabajo, para potenciar esta lucha y darle cada vez más protagonismo a las bases de la clase trabajadora, y poder tener la fortaleza suficiente para hacerle torcer el brazo al gobierno.Porque estas movilizaciones están muy bien, pero el gobierno sigue haciendo oídos sordos, entonces hace falta que preparemos las condiciones para un gran paro nacional de trabajadores, sin injerencia de ninguno de los partidos patronales. La clase obrera debe mantener su independencia política, tanto del gobierno hambreador y represor, como de los partidos patronales de la oposición de derecha. Esa es la perspectiva desde la cual nosotros creemos que se puede fortalecer la clase trabajadora."Ni con el gobierno, ni con los empresarios, el pueblo lo que pide es que le aumenten los salarios